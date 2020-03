Nádra Kitti bár csak nemrég végzett a színész szakon, sorra kapja a szerepeket

Nádra Kitti bár csak nemrég végzett a békéscsabai Színitanház színész szakán, sorra kapja a szerepeket a társulatnál. A Rigócsőr királyfi című darabban Izabella királylányként láthatja a közönség, de az Egri csillagok Vicuskájaként is nagyot alakított a Jókai színház színpadán.

– A legtöbb kislány hercegnő szeretne lenni, vagy pedig hercegnőt játszó színésznőként képzeli el magát. Gyermekként ön is erről álmodozott?

– Már gyerekkoromban úgy gondoltam, hogy színész leszek. Mindig szerettem ­szerepelni, kiállni az emberek elé, az iskolában pedig rendszeresen indultam szavalóversenyeken. Középiskola után a Színitanházban folytattam tanulmányaimat. Eleinte, mint mindenki más, én is csak statisztaként léphettem fel a színpadra, majd egy-két kisebb szerep után idén a nagyobbak is meg­találtak. Ami viszont megváltozott bennem, hogy míg mikor elkezdtem színészetet tanulni, elsősorban a zenés színház vonzott, mára úgy érzem, egy-egy prózai szerepet is szívesen eljátszanék.

– Rengeteg munka van amögött, amit a közönség a bemutatón lát. Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot?

– Az a csoda, amit a nézők látnak, nálunk, színészeknél sok apró kis darabból áll ­össze. Kezdődik mindez a szöveg tanulásával, a próbákkal, ahogy szép fokozatosan megismerkedünk az általunk megformált karakterekkel, miközben próbálunk egy kicsit magunkból is meríteni. Vagyis ez a folyamat egyfajta önismereti tréning is a számunkra.

– Bár még nincs sok év a háta mögött, esetleg kialakult már önnél egyfajta rituálé az előadások előtt?

– Ilyenkor mindig jóval korábban bejövök, kisminkelem magam, elkészítem a ­hajam, beéneklek és átmondom a szövegem. Így mindig sikerül átlényegülnöm mire elhúzzák a függönyt.

– Volt olyan szerep, ami kicsit többet kivett önből, mint először gondolta?

– Mindig az éppen aktuális szerep a legnagyobb ki­hívás a számomra. Egyik sem ­könnyebb vagy nehezebb, mint a másik. Mindig próbálom a legjobbat kihozni ­magamból. Éppen ezért jólesik, ha ­elmondják nekem a véle­ményüket a kollégák vagy a nézők. Ilyenkor átszűröm azt, ami fontos lehet és tudok hasznosítani a szín­padon.

– A Rigócsőr királyfi című mesemusicalben Izabella királylányként lehet látni, de az Egri csillagok Vicuskájaként is sikerült maradandót alakítania.

– Nagyon különleges élmény volt az Egri csillagokban játszani, és bár mikor gyerekként olvastam, még nem fogott meg annyira a regény, felnőtt fejjel, újraolvasva teljesen más élményt adott nekem. Bele tudtam magam képzelni Vicuska szerepébe. Ugyanakkor komoly kihívást jelentett a számomra, hogy vissza tudjam adni az idő múlását, hogyan válik a fiatal lányból feleség, majd édesanya. De a Rigócsőr királyfi című gyerekdarab esetében is törekedtünk arra a kollégáimmal, hogy ne butítsuk le a történetet, ami nagyon fontos mondanivalót hordoz. Többek között azt, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem figyeljünk oda másokra, a társainkra is. Ezt tanulja meg az általam alakított Izabella királylány a mese végére. A gyerekek pedig rendkívül őszintén reagálnak a színpadon történtekre, együtt nevetnek a szereplőkkel, közösen utaznak a történettel.

– Törékeny alkata és kortalan arca mennyire előny vagy hátrány ebben a szakmában?

– Hiába vagyok már 24 éves, még mindig elkérik a személyimet a boltokban, és a szórakozóhelyeken is legtöbbször igazolnom kell a koromat. Talán ennek is köszönhető, hogy legtöbbször kislányszerepeket osztanak rám a rendezők. Ilyenkor mindig azt mondogatom magamnak, hogy negyvenévesen majd nagy előny lesz az, hogy jóval fiatalabbnak nézek ki a koromnál. Éppen ezért izgalommal várom, milyen újabb kihívások elé állít majd a társulat.