Mint a szorgos méhek, úgy készültek az orosházi mézesnapra

Orosháza rendezvénytere megtelt szombaton délelőtt árusokkal, fellépőkkel, a kiváló magyar méz készítőivel, árusítóival és természetesen a fogyasztókkal.

A VII. Viharsarki Mézesnap a megújult székházban vette kezdetét, amit a szorgos méhekhez hasonlóan, összefogva a helyi méhészek csinosítgattak, szépítgettek és újítottak fel rengeteg munkával.

Állítják, megérte, mert az idei fesztiváli előadókat és az érdeklődő méhészeket már ott fogadhatták.

Dávid Zoltán polgármester köszöntőjében ezt a munkát is megköszönte az Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület tagjainak, no meg azt a sok finom mézet, amit ők állítanak elő évről évre.

– Kiváló alkalom ez a találkozásra, a beszélgetésre, a kóstolásra. Elmondhatjuk, ez egy igazán közösségépítő rendezvény, amely öregbíti Orosháza hírnevét, és amelyhez önkormányzatunk minden évben örömmel biztosítja a helyszínt – mondta a városvezető. Majd folytatta:

– Arról is ejtsünk szót, hogy mennyire fontos a méhek szerepe az emberiség életében. Ezért is rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk a méhészettel és minden lehetséges módon segítsük az ágazatot. Örülök annak, hogy elindult a magyar méhészeti nemzeti program, mert ez segíti az ágazat versenyképességét. Még inkább segítené a hazai fogyasztás emelkedése, ami ugyan növekvő tendenciát mutat, de azért még van tennivaló e téren. Az emberek egészsége miatt is szükség van a mézfogyasztás ösztönzésére, és az ilyen remek rendezvényekre, mint a Viharsarki Mézesnapok.

Ketten nagyon meglepődtek a megnyitón, mert munkásságukat hallva rádöbbentek, idén életműdíjat vehetnek át.

Elsőként az a méhész kapta a díjat, aki segítette az egyesület tagjait, főként a fiatal méhészeket. Szíve vágya volt az egyesület fejlődésének segítése, anyagi támogatása. Megalapította a Vargáné Csizmadia Ella Méhészeti Alapítványt, amellyel anyagilag most és a jövőben is támogatni kívánja az egyesület működését, programjait, a székház fennmaradását és fenntartását.

Bodrogi Józsefet is szólították: az egyesület aktív tagja, önzetlen ember, aki a székház renoválásában, rendezvények lebonyolításában sokat segít. Fiatal, idős bátran fordulhat hozzá.

A VII. Viharsarki Mézesnapon a főtéren méhészeti eszközök bemutatójára, táncos színpadi produkciókra, kézműves és kirakodóvásárra, ingyenes mézkóstoltatásra várták az érdeklődőket.

A méhészek által meghirdetett rajzversenyre orosházi iskolások mellett Csorvás, Nagyszénás Pusztaföldvár diákjai is neveztek: összesen 178 pályázat érkezett, ebből 15 különdíjas és 34 helyezett lett.