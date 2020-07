Megnyitotta kapuit a Gyulai Várszínház

A megnyitó ünnepséggel, a hagyományos zászlófelvonással és három ágyúdörgéssel, valamint Acsai Roland Farkasok című darabjának ősbemutatójával kezdődött el a Gyulai Várszínház 57. évada pénteken este a Gyulai Várban.

A megnyitó ünnepség első részében visszatekintettek a tavalyi évre és átadták az előző évad nívódíjait. A gyulai önkormányzat és a Gyulai Várszínház által alapított Sík Ferenc-díjat ifj. Vidnyánszky Attila rendező, színművész érdemelte ki a Vízkereszt, de amúgy mindegy című darab kiemelkedő színvonalú rendezéséért. Az önkormányzati Havasi István-díjat Barta Ágnes színművésznő vehette át Weöres Sándor Psyché és a Vízkereszt, de amúgy mindegy bemutatójában nyújtott kiemelkedő színvonalú színművészi teljesítményéért.

A Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat Bartha Boróka színművésznő kapta Darvasi László Karády zárkája című darabjának bemutatójában nyújtott kiemelkedő színvonalú színművészi teljesítményéért.

Fekete Péter kulturális államtitkár köszöntő beszédében elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy néhány héttel ezelőtt még annak is örültünk volna, ha maszkban, esetleg minden második sorban vagy éppen csak minden negyedik széket megtöltve, de újra színházba látogathattunk volna.

– Azután kiderült, jöhetünk és nem kell székeket sem kihagyni – tette hozzá. – A csatát egy kicsit megnyertük, de ha nem leszünk továbbra is elég fegyelmezettek, még el is veszíthetjük. Mint hangsúlyozta, az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók mellett a művészeknek, a kulturális élet szereplőinek is fontos szerepük volt, mégpedig a lelki egyensúly megtartásában. Összefogásuk, üzenet-közvetítésük is hozzájárult, hogy sikerült a szülőket, nagyszülőket meggyőzni, maradjanak otthon, ahogy ahhoz is, hogy figyeltünk egymásra.

– Így pénteken megnyithatta kapuit a Gyulai Várszínház ötvenhetedik évada, és nincs elnézéskérés, nincs kiútkeresés. Olyan jó műsor állt össze, amilyet ötvenhét éve megszoktunk a teátrumtól – hangsúlyozta.

Dr. Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte, a Gyulai Várszínház indulása óta a nemzeti szellemi kultúra jelentős műhelye, mely a nemzeti összetartozás évében még fontosabb hangsúlyt kap. Mint mondta, a teátrum a határon túli magyar kultúra megőrzésében és erősítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett, a kezdetektől fontos missziót folytat e téren.

– Itt Gyulán már akkor színpadra kerülhettek határon túli magyar szerzők – például Sütő András vagy Székely János – művei, vagy külhoni magyar rendezők – mint Harag György – darabjai, amikor Budapesten ezt a hatalom még nem tette lehetővé – ecsetelte. – Márai Sándor drámáját, a Kassai polgárokat is itt mutatták be először a rendszerváltozás után, ami szintén nem kis szó, hiszen a szerző semmilyen műve kiadásához és előadásához nem járult hozzá, amíg hazánkban megszálló csapatok tartózkodnak, s nem tartanak demokratikus választást. A nagyszerű drámát idén is láthatjuk a Márai Sándor Napok keretében.