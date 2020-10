Megnyílt a XXV. Alföldi fotószalon Békéscsabán

Megnyitotta kapuit az Alföldi Fotószalon Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Szentesi Fotókör kiállítását 25. alkalommal rendezték meg, az ország minden tájáról érkeztek zsűrizett fényképek.

Mitykó György kiemelte, a legfőbb üzenet a „hozzáadott emberi érték”. A közművelődési szakember kifejtette, a fényképezőgépek ma már komoly technikai tudással bírnak, de a fotografálást művészi szintre emelni csak az ember tudja.

Imre György megnyitó beszédében elmondta, az alkotók amellett, hogy tisztelik a fotográfia múltját, őrzik a régi technikák fortélyait, át is adják ezeket a módszereket a fiatal generációnak. Az idei tematikához igazodva a fotóriporter felelevenítette a fotótörténet fontosabb állomásait. Szót ejtett a lyukkamerás technikáról, a cianotípiáról, a polaroid technikáról, végül a digitális fotókról, printekről is. A kiállítás első két helyezettje budapesti, „Go” és „Vándor” című fényképeivel viszont a Békés megyei Maczik Eleonóra hozta el a harmadik helyet. Az október 24-ig látogatható tárlat különlegessége, hogy a fények, színek, formák játéka révén a szemlélők is átélhetik valamelyest az alkotás pillanatát.