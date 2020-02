Maszkákkal, kelepelőkkel, ostorral űzték el a telet az elekiek

Közel harminc maskarás járta végig Elek utcáit kedd délelőtt, hogy fánkot, bort gyűjtsenek, és mosolyt csaljanak a helyiek arcára. Az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a városvezetésnek köszönhetően idén ismét megrendezték a több száz éves múltra visszatekintő maszka felvonulást a városban.

Már messziről hallani lehetett a kelepelő és az ostor hangját, melyet a kondás csattogtatott. Kilenc előtt pár perccel „csatasorba” állt a jelmezbe bújt társaság, hogy felrázza a várost. Majd a színes kompánia a helyi plébános, Fazakas Gusztáv áldásával indult útnak. A plébános elmondta, a farsang egyetlen, elévülhetetlen, igazi örömből, Krisztus dicsőséges föltámadásából, a húsvétból táplálkozik. – Imádkozzunk hát, hogy ez az öröm, amely a szívünkben él, megmaradjon és egy közösségé formáljon bennünket – fogalmazott.

Ottlakáné Walthier Dorottya, az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője az eseményen elárulta, a farsangi hagyomány az 1720-as évekre nyúlik vissza. – A török hódoltság után a település elnéptelenedett, majd sváb gazdálkodók telepedtek le ezen a vidéken, és hamar virágzó településsé vált a város. Az ő hagyományukat élesztette újra idén az eleki németség – ismertette a képviselő.

A maszkák egykor “Juhé, farsang van, ide a fánkot!” kiáltással zörgettek be húshagyókedden az ablakokon. Kezükben pedig nyárs és bögre volt az utcákon összegyűjtött adományoknak. A program szervezője, Kocsis Józsefné maga is jelmezbe bújt, cigány asszonyként „kéregetett” a helyiektől, de a felvonulók között a téli álmából felébredt medve, a kisbíró és a kondás is szerephez jutott. – A jelmezeket a helyiek többnyire maguk készítették, illetve arra is figyeltek, hogy arcuk takarva legyen, ne ismerhessék fel őket a többiek – osztotta meg a szervező.

A felvonulók között a város polgármestere, Szelezsán György is feltűnt, aki szerint egy ilyen programnak komoly közösségépítő ereje van. – Bár idén inkább az idősebb korosztály vett részt, és bújt a maskarák mögé, szeretnénk, ha jövőre a fiatalok is csatlakoznának a felvonulókhoz – emelte ki a városvezető.