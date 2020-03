Maradj otthon és élvezd a magyarbánhegyesi tanár urak humorát!

Mindent a gyerekekért! – ezzel a jelmondattal vágnak bele minden vidám, finom humorral átszőtt farsangi produkcióhoz, filmhez, paródiához. Ők a Dr. Illyés Sándor EGYMI Magyarbánhegyesi Tagintézmény férfi kollégái, akik a nőnapra is nagyon készültek. Kicsit elszomorodtak az elmúlt napok szükséges intézkedései miatt, szinte megfordult a világ körülöttük, a jótékonysági, báli produkciójukat ezért filmre vették és ajánlják immáron nem csak a tantestületük hölgy tagjainak, hanem mindenkinek, aki érti, szereti a humort.

Elárulták, ezt a zenés produkciót az Afganisztánban szolgáló amerikai katonák már elkészítették. A magyarbánhegyesi tanárok (csatlakozott hozzájuk az iskola portása, a gépkocsivezető, a karbantartó) megrendezték a Dél-Békési verziót.

,,Most nagyon sok problémával küzdve gyermek, pedagógus egyaránt azért dolgozik, hogy az oktatást ebben az időszakban is megfelelő szinten megkaphassa minden gyermek. A mi tanulóink kicsit nehezebben alkalmazkodnak, nagyon sokan hátrányos körülmények között élnek (nincs számítógép, nincs okostelefon), így nem egyszerű a feladat. Március 28-ra egy bálat szerveztünk (a veszélyhelyzet miatt le kellett mondani), aminek a bevételeit az iskolánk eszközrendszerének fejlesztésére fordítottunk volna. Erre a bálra és hölgy kollégáink nőnapi meglepetés műsorára intézményünk férfi kollégái készültek egy videóval, amelyet most szeretnénk megmutatni a nagyvilágnak. Amikor a videó készült, még nem volt szó iskolabezárásról, azonban most, hogy van, szeretnénk egy pár vidám percet adni és kitartást kívánni az ország minden iskolásának, óvodásának és minden kedves kollégánknak. Arra kérünk benneteket, maradjatok otthon és vigyázzatok magatokra! Jó szórakozást mindenkinek!,,

Ha támogatnád ügyüket:

Erősödő Családi Kötelékekért Alapítvány

OTP BANK 11733254-20002358