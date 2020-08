Láthatatlan, párhuzamos világot mutat be a csabai múzeum új kiállítása

Apró, szabad szemmel szinte láthatatlan kis ízeltlábúak, hatalmasra nagyítva. A Munkácsy múzeum legújabb kiállításán ilyen kis lények kapták a főszerepet. Aki kicsit is érdeklődik a természettudományok iránt az nemcsak a szerethető parányokat láthatja, de érdekes történetek által, azokról ismereteket is szerezhet. Sőt, a fotókon megjelenő, kis, apró, szerethető „gömböcök” akár a kisgyermekek számára is izgalmas látnivalókat kínálnak.

A mikrovilág csodái címmel nyílt időszaki tárlat szerdán délután a Munkácsy Mihály Múzeum konferenciatermében. A kiállítás Ujvári Zsolt természetfotós felvételeit tárja elénk, bemutatva az emberi szem számára gyakorlatilag láthatatlan mikrovilág megannyi csodáját. A több mint harminc kiállított fotón a természet csupán kevesek által látott parányi élőlényei, ízeltlábúi jelennek meg, különféle hozzájuk fűződő történetekkel egyetemben.

Váncsa Klára ökológus, a múzeum természettudományi munkatársa, aki egyben a kiállítás kurátora elmondta, a természetfotós közösségi oldalán figyelt fel annak munkáira, majd fogalmazódott meg benne, hogy mindennek egy kiállítást is érdemes lenne szentelni. Kiemelte, Ujvári Zsolt a fotói mellé legtöbbször egy kis történet is ír, amelyekből a képek szereplőit, az egyes kis élőlényeket is meg lehet ismerni, ez is különlegessé teszi az alkotó munkásságát. Mint kiderült a fotós kedvenc ízeltlábúi az apró kis gömböcugrókák, melyeket alapvetően észre sem vennénk, kinagyítva viszont legtöbbjük apró kis szőrös labdára hasonlít. A fotók nagy részén ezek a parányok jelennek meg, de hozzájuk kapcsolható más lények is a kiállítás szereplői: látványos fotók mutatnak be többek közt pókokat, bogarakat, ugróvillásokat, álskorpiókat és egyéb teremtményeket is.

Ujvári Zsolt a biológus, rovarász alkotó önmagáról úgy fogalmazott, nem több, mint egy nyitott szemmel járó amatőr fotós, aki nem pályázik díjakra, nemzetközi elismerésre, egyszerűen csak el szeretné vinni az emberek otthonába mindazt a csodát, amivel kis hazánk tájain vagy külföldön barangolva sodorta össze az élet. – Olyan dolgokat talál itt minden természetkedvelő és természetfotós, amik hétköznapjaink részei, mégis oly sokan elmegyünk ezek mellett az elképesztő élőlények és jelenségek mellett anélkül, hogy felismernénk a bennük rejlő tökéletességet. Nagy öröm nekem, hogy sokan merítettek már ihletet abból, amit az én perspektívámból láttak, és elkezdték más szemmel nézni a világot, keresni az apró lényeket. Nagyobb siker ez számomra, mint bármilyen szakmai elismerés – részletezte Ujvári Zsolt, aki mint kiderült ez évtől a National Geographic online természet rovatának állandó cikkírója is lett.

A kiállítás mottója is ezt a mondanivalót sugallja, mely szerint mind a tudás, mind pedig a tapasztalat kizárólag akkor nyer értelmet, ha az ember ezt képes továbbadni másoknak, és így bárki meríthet ezekből. Az alkotó bátran tárja a közönség, a közösség elé tudását, megosztja azokkal mind a természettudományokról, mind pedig a fotózásról szerzett ismereteit. A kiállításon nemcsak az alkotásait, de azt is bemutatja a biológus, hogy milyen technikával, beállításokkal készültek a művek, így akinek lehetősége van rá és kedvet érez hozzá, akár ki is próbálhatja a fotózás eme válfaját.