Könyv készült a Körös-Sárrétről

Elkészült a Körös-Sárrét értékeit bemutató könyv, olyan „városi legendákkal” színesítve, melyeket talán még a helyben lakók közül sem mindenki ismer. A kiadvány legfőbb célja, hogy a Körös-Sárrét lakóit ráébressze: a térség érdekes és értékes.

A közelmúltban mutatták be a térséghez kötődő szerzők írásai alapján összeválogatott Körös-Sárrétet bemutató kiadványt a városi könyvtárban, mely az Unió LEADER-programjának támogatásával valósult meg. A bemutatón Macsári József, a város polgármestere köszönte meg a könyv alkotóinak és ötletgazdáinak azt, hogy időt és energiát nem kímélve lehetővé tették a térség közeli és távoli múltjának felidézését.

A kötetet dr. Koncz István, a könyv egyik írója és szerkesztője ismertette, de szót kapott a többi szerző, és néhány, a kiadványban érintett személy is. Dr. Koncz István köszöntőjében úgy fogalmazott, a könyvben igyekeznek bemutatni a táj természeti és épített emlékeit, értékeit, ős- és későbbi történetét, továbbá azt, hogy kik lakták négyezer év óta, kik és hogyan népesítették be a honfoglaláskor és a török hódoltság után a térséget. Mindezek mellett a kiadvány központi kérdésköre az is, hogy milyenek a körös-sárréti emberek, és milyen perspektíváik vannak.

Mint kiderült, a könyv kilenc szerzője közül nyolc a szeghalmi Péter András gimnázium diákja volt, a kiadványból készült hatszáz példányt pedig a Körös-Sárrét települései kapták meg. A kötet ötlete Gila Károly újságírótól, a Békés Megyei Hírlap egykori munkatársától, vidékfejlesztési szakembertől származik, aki íróként és lektorként is részt vett a kötet elkészítésében.

A szakember több érdekes történetet is megosztott a régióról. Ezek egyike Lázár Gyuláról, Füzesgyarmat szülöttjéről szól, aki a Ferencváros labdarúgócsapatának harmincas évekbeli sokszoros válogatottjaként a legendás „Tanár úr” nevet viselte. Vele kapcsolatos történet, hogy az édesapja szabó volt, kisgyerekkorában a falubeli fiúkkal együtt, az akkor Garalaposnak nevezett részen rúgták leginkább a labdát, a kapufát pedig sok esetben a levetett ruhadarabok jelezték. Itt történt, hogy a kis Gyula az egyik kapufának letett kabátjának nyoma veszett, otthon pedig a kisfiú azzal vigasztalta apját, hogy „ne bánja, édesapám, leszek én olyan híres focista, hogy több ilyen kabátot is vehetek magának”.

Nos, ez így is lett, híres játékos korában sem feledkezett meg szüleiről. De mesélt Körösladányról is a szakember: e szerint az 1990-es évek elején a Békehadtesttől két amerikai lány érkezett a városba, az egyikük Kimberly Maybar volt. Amíg itt élt, elhatározta, egy új játszóteret építtet a város üzemeinek és vállalkozóinak mozgósításával. Munkáját siker koronázta, elkészült az új játszótér. A hálás ladányiak pedig úgy gondolták, hogy a nagyon népszerű Kim megérdemli, hogy róla nevezzék el a játszóteret. Erről azonban Kim hallani sem akart, ezért egy kis trükkhöz folyamodtak a helyiek. Az új játszótér a Körösladány Ifjú­ságának Millecentenáriumi Játszótere nevet kapta. Így aztán a kezdőbetűket összeolvasva mégiscsak KIM játszótere lett a hely.