Koncerttel indították az évet Békésen

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a „BÚÉK, Békés” című újévi koncertet szombaton délután a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban.

A jó hangulatról ezúttal is a Bagoly László karnagy vezette Békési Városi Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodott, a közel hetventagú csapat pedig kiegészült a város énekelni szerető és tudó személyiségeiből álló mintegy negyvenfős kórussal, illetve vendégek is voltak szép számmal. Közreműködött Csik Krisztina és Szőke Balázs (táncosok), a Grácia mazsorettcsoport, Csordás Ákos, Molnár Kati, Zsombok Réka, Rácz Renáta, Csökmei Gergő, Novák Attila és Bondár Kristóf.

A csaknem két és fél órás műsorban olyan dalok csendültek fel, mint a Kék Duna keringő, a Radetzky-induló, a Monti csárdás, John Willimas filmzenéi, illetve a My way, a New York, New York, az I will survive vagy a We are the word, de a humor sem hiányozhatott a palettáról. Köszöntőt Kálmán Tibor polgármester, pohárköszöntőt Polgár Zoltán alpolgármester mondott a szép számú érdeklődő előtt tartott koncerten.