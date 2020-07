Kárpát-medencei utazásra hívott a Duna Művészegyüttes Mezőberényben

Kis magyar táncrajz címmel tartott rendhagyó néprajzi órát a Duna Művészegyüttes és a Göncöl zenekar szerdán délután a mezőberényi művelődési központban. Az előadáson számos Kárpát-medencei tájegység táncát és tánctípusát mutatták be könnyed, játékos, mégis informatív formában.

A teljes Kárpát-medence magyarságának néptáncát, népzenei kultúráját és viseletét igyekszünk megjeleníteni a rendhagyó néprajzi óra keretében – nyilatkozta hírportálunknak Soós Gyula András, a Duna Művészegyüttes férfi tánckar-vezetője az előadást követően. Mint elmondta, az ingyenesen megtekinthető sorozat idén februárban indult az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. A járványhelyzet miatt számos fellépésüket el kellett halasztani, de a közelmúltban újrakezdték a Kis Magyar Táncrajzot, amivel augusztus végéig mintegy ötven alkalommal lépnek fel.

– Külön hangsúlyt fektetünk az elcsatolt magyar területek táncaira, kultúrájára, és az anyaországban élő kisebbségekre, így a cigányság táncának középpontban állítására is – hangsúlyozta Soós Gyula András. Kérdésünkre megerősítette, a gyerekek kifejezetten jól fogadják a programot, de nagyon érdekesnek tartják, hogy a felnőttek részéről ugyancsak sok kedvező visszacsatolást kapnak. A narrátor arra is tudatosan törekszik, hogy megszólítsa a nézőket, a fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt. A közönséget, elsősorban a gyerekeket az utóbbi időben már igyekeznek meg is táncoltatni. Közvetlenül a járványhelyzetet, az újrakezdést követően még erre nem volt lehetőség, az utóbbi időben azonban – természetesen a megfelelő módon – ezzel is próbálják színesebbé tenné a rendhagyó órákat.

Visszatérve a visszajelzésekre kifejtette, a tapasztalatok azt mutatják, hogy „táncos” szülőknek és a laikusoknak egyaránt képes a műsor újat adni, olyan ismereteket emberközelbe hozni, amelyekről korábban nem volt tudomásuk, esetleg nem láttak bele olyan mélységig, mint amit a program felvonultat.

– Nagyon szeretjük ezt a műsort, hiszen amit bemutat, az a mi kultúránk – nyomatékosította. – Azt pedig különösen jó hallani, hogy korosztálytól függetlenül mindenki talál a számára érdekességet.

A Duna Művészegyüttesnek egyébként a megyéhez is van kötődése, hiszen táncosa Gera Zoltán gyomaendrődi, művészeti titkára Csasztvan Zsuzsanna szarvasi kötődésű. Mezőberény előtt éppen Szarvason láthatták a rendhagyó órát az érdeklődők szerdán.