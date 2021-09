Jubiláltak az újkígyósi bábosok

Horváthné Bohus Mária szívvel-lélekkel vezeti Újkígyóson a több mint másfél évtizede alakult Borostyán Bábcsoportot. A kisiskolásokból álló társulat fennállása óta ezüst és bronz minősítéseket is kapott országos megmérettetéseken. Emellett több hazai és külföldi fellépésen is bizonyított már a kigyósi csapat, akik szombaton ünnepelték születésnapjukat.

A hétvégén ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Borostyán Bábcsoport a Cz. Kiss Rendezvényházban. Horváthné Bohus Mária több mint 30 éve gondozza a kígyósi óvoda apróságait. Munkája mellett pedig heti kétszer másfél órán át gyakorol, próbál és bábokat készít a kisiskolásokból álló Borostyán Bábcsoporttal.

– Már húsz éve foglalkozom bábozással, nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. A csoport valamennyi bábját, díszletét kellékét is én készítettem, a férjem és a gyermekeim segítségével – avatott be minket a csoport megálmodója. Mint megtudtam, Mária a Borostyán Bábcsoportot saját gyermekei hatására alapította 2005-ben. – A nevünket közösen találtuk ki, miközben bábokat készítettünk az udvarunkon. Első mesénk az Ugri és Bugri volt. Ezzel az előadással Budapesten, a Pedagógus Bábtalálkozón is szerepeltünk, amit a Magyar Bábjátékos Egyesület szervezett, amelynek 2003 óta én is tagja vagyok – mesélte az óvónő.

Mint elmondta, bár bábokat korábban is készített, a közösség vezetése kezdetben komoly kihívások elé állította: – Mindent meg kellett tanulnom, hogyan kell szövegkönyvet írni, dramatizálni, mesét választani, rendezői példányt készíteni. Szerencsére Bacsa Piroska, a kígyósi óvoda süni csoportjának vezetője nagyon sokat segített ebben, és a mai napig számíthatunk rá – osztotta meg velünk a bábcsoport szíve és motorja. A kitartó munkának pedig hamar meglett a gyümölcse, hiszen a kisiskolásokból álló bábcsoport az utóbbi években több megyei- és országos versenyen is bizonyított.

– Megalakulásunk évében jutottunk el először az Országos Bábversenyre. Ezután még két alkalommal vettünk részt a kétnapos egri rendezvényen, ahol ezüst és bronz minősítést szereztünk. De valamennyi helyszínen számos értékes ötletet, információt kaptunk a zsűritől, a résztvevőktől. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház tagjaitól is sokat tanulhattunk, akik ellátogattak a próbáinkra, megosztották velünk a tapasztalataikat, könyveket és új ötleteket ajánlottak, rendezői és bábkészítési javaslatokat is adtak az évek során – avatott be minket Mária, aki a tapasztalatgyűjtés mellett, igyekezett képezni is magát.

– Sok-sok apró tudásmagot gyűjtöttem össze a 15 év alatt. Többek között 2010-ben nem hivatásos bábcsoport vezetői engedélyt kaptam, elvégeztem egy 30 órás árnyjátékos képzést, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakmai képzésen is részt vettem – részletezte.