Gyulán nyitják meg a Harag György-emlékévet

A Gyulai Várszínház Kamaratermében rendezik meg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szervezésében életre hívott Harag György-emlékév nyitóprogramjait március 26-ától március 29-ig – jelentették be az eseményt bemutató szerdai sajtótájékoztatón.

A négynapos rendezvénysorozat részeként emlékkiállítás nyílik majd, részleteket mutatnak be a legendás rendezőről szóló dokumentumfilmből, Játékok Harag György emlékére címmel diákszínjátszó szemlét tartanak és konferencia is várja majd az érdeklődőket.

Harag György (1925-1985), a Kolozsvári Állami Magyar Színház egykori főrendezője, az erdélyi, a magyarországi és a román színházművészet és színháztörténet korszakos művésze, akinek emlékére a MMA idén emlékévet szervez.

Dr. Elek Tibor, a várszínház igazgatója kiemelte, Gyula különösen fontos helyszín Harag György magyarországi munkásságát tekintve: a rendezésében 1978. július 13-án a várszínházban mutatták be Székely János Caligula helytartója című művét az akkor még igen fiatal Lukács Sándorral a főszerepben, ami március 26-i megnyitón is jelen lesz.

Kovács Örs, a MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének osztályvezetője hangsúlyozta, az emlékév kapcsán kiállítást állítanak össze Harag György életművéről, kétkötetes emlékkönyvet adnak ki és egy dokumentumfilmet is készül, amelyből már Gyulán is láthat részleteket a közönség. Az életmű-kiállítást március 26-án, csütörtökön nyitják meg Gyulán, este pedig 1978-as Caligula helytartójából mutatnak be részleteket, és Lukács Sándorral beszélgetnek majd. A következő két napon következik a diákszínjátszó-szemle tíz Kárpát-medencei iskola részvételével, a zárónapon a konferenciát és az eredményhirdetést tartják.

Dr. Márkus Béla, a MMA rendes tagja, Széchenyi-díjas irodalomtörténész Harag György életével, munkásságával kapcsolatban osztott meg érdekességeket a sajtótájékoztatón. A rendezővel Sütő András darabjainak nagy sikerű színre állítása kapcsán találkoztak, de Gyulán is több alkalommal beszélgettek az előadások apropójából. Az emlékév programjai később Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen, Budapesten, Győrben, Szabadkán és Bukarestben folytatódnak.