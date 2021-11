Fenyő Miklós életét viszi színre a csabai társulat

A héten mutatja be a Jókai színház Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét. A darab Fenyő Miklós zenei karrierjének kezdetét meséli el, miként lett az Amerikából hazatért fiatal énekes az együttesével a haza könnyűzenei élet meghatározó alakja.

A Made in Hungária című darab próbáján Halasi Imre, Jászai Mari-díjas rendező úgy fogalmazott, aki meghallja Fenyő Miklós nevét, pontosan tudja, mire számíthat. – Azt viszont lehet, kevesen tudják róla, hogy az 1956-os forradalom ideje alatt Fenyő Miklós kamaszként a szüleivel együtt elhagyta Magyarországot, és elmentek Amerikába. Pár évre rá, az 1960-as években jöttek haza. A színdarab a hazaérkezés utáni időszakot, a régi ismerősökkel való találkozást és a kis Fenyő zenei karrierjének kezdetét mutatja be. Megtudjuk, hogyan alapítottak zenekart és léptek fel akkoriban. A cél természetesen ekkor is a siker volt mindannyiuknak, ami a Ki mit tud?-dal jött el, ahol a Csavard fel a szőnyeget című slágerükkel megnyerték az akkori tehetségkutató műsort. És ezzel egy csapásra berobbantak a magyar könnyűzenei életbe – avatott be minket a rendező.

Hozzátette, a darab a közönség által jól ismert dalok megszólaltatása mellett, alkalmat ad arra, hogy az itt dolgozó fiatal művészek is megmutathassák tehetségüket, teret kapjanak a színpadon. – Őket segítik a Viharsarok Táncszínház táncosai, akik Kerekes Judit által megálmodott koreográfiájával idézik fel a hatvanas évek rock and roll hangulatát – fűzte hozzá a rendező.

Fenyő Miklóst, vagyis Ricky-t, Ormándy M. Keve alakítja, aki elárulta – akárcsak Fenyő Miklós – ő is járt Amerikában, és a bandájával hasonló zenéket játszottak az ottani clubokban: – Mondhatni, ma már a zsigereimben van ez a stílus, a hétköznapokban is hasonlóan öltözködöm és a hajamat is így hordom. És bár már a Made in Hungária című film előtt is nagyon szerettem ezt a zenét, ezt az életérzést, a mai stílusom a film hatására alakult ki – osztotta meg velünk a fiatal színész.