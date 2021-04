Félszáz előadást vonultat fel a Gyulai Várszínház

Öt új bemutató, köztük három ősbemutató várja a Gyulai Várszínház 58. évadának részeként a nézőket. Az összművészeti fesztivált június 25-től augusztus 19-ig rendezik meg, amelyen a legnevesebb hazai és határon túli magyar művészek is fellépnek majd.

Az ötven előadást felvonultató színes programsorozatból kiemelkedik az öt új bemutató, köztük a három ősbemutató – mondta el az évaddal kapcsolatos csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Elek Tibor. A várszínház igazgatója kiemelte, egy bemutatót teljesen saját fejlesztésben valósítanak meg „Mi volnék nélküled? – Jászai Mari emlékezete” címmel. Négyet pedig más színházakkal koprodukcióban állítanak színpadra. A nézők ennek megfelelően megtekinthetik majd Győrei Zsolt-Schlachtovszky Csaba Hamlear című előadását, Vecsei H. Miklós és Kovács Adrián „Bartók és Kodály” című alkotását, Goldonitól a Két úr szolgáját és Szabó Magda „Az ajtó” című remekét.

Dr. Elek Tibor kifejtette, a Gyulai Várszínházban tizenhatodik alkalommal szervezik meg a Shakespeare Fesztivált, ezúttal csak magyar társulatokkal – Shakespeare, amikor magyar alcímmel.

Az említett Őze Áron rendezte Hamlear mellett a Vígszínház Pesti Színháza a Lóvátett lovagokat, a Katona József Színház az Othello, a csíkszeredai Csíki Játékszín a III. Richárd előadását hozza el Gyulára. Láthatják majd a Kabóca Bábszínház, a veszprémi Petőfi Színház, és a temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház előadásában a Rómeó és Júliát. Érkeznek Gyulára egyetemisták is Kaposvárról a Rómeó és Júlia című, Vidnyánszky Attila rendezte beavató, misszió jellegű előadásukkal, illetve a Városmajori Szabadtéri Színház produkciójaként a Pesti Magyar Színiakadémia diákjai is előadják az Ahogy tetszik továbbgondolását, de lesznek egyéb programok is.

A Szabó Magda Napokon (augusztus 16-18.) a Nemzeti Színházzal közösen bemutatják Az ajtó című regény színpadi változatát Udvaros Dorottyával és Söptei Andreával a főszerepben, Szabó K. István rendezésében. Emellett láthatja majd a közönség az életmű különböző szövegeiből szerkesztett Agyigó című előadást a Gózon Gyula Kamaraszínház produkciójaként és a Rózsavölgyi Szalon évek óta nagy sikerrel játszott Az őz című előadását. A szolnoki Szigligeti Színház a Régimódi történet című előadásával, a székesfehérvári Vörösmarty Színház Az a szép, fényes nap című előadásával vesz részt a fesztiválon. A családok a Tündér Lalát láthatják majd a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában.

Az Erdélyi Héten is lesz saját bemutatója a Várszínháznak, a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrummal közös produkció Goldoni Két úr szolgája című darabjának tószínpadi előadása. Láthatják majd az érdeklődők a Kolozsvári Állami Magyar Színház Hegedűs a háztetőn című monumentális előadását és a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színháztól Az ember tragédiáját, Silviu Purčarete rendezésében. A Várszínpadon lesz az Aradi Kamaraszínház családi előadása, A Kolozsvári bíró, s az aradiak emellett Móricz Zsigmond A Zördög című darabját is bemutatják a Kamarateremben. S ugyancsak ott láthatják majd az érdeklődők a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Ibsen A nép ellensége című előadását, a gyergyói Figura Stúdió pedig Örkény István Tótékját mutatja be. Cári Tibor zenésztársaival idén is ad majd egy kamarakoncertet.