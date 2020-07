Fantasztikus elemekkel átszőtt, romantikus regényt írt az újkígyósi diák

Viharos időkben – ezzel a címmel jelent meg Stummer Nikolett első regénye, amit a minap mutattak be Békéscsabán, az irodalmi esten. A tizenöt éves, újkígyósi, az Andrássy gimnáziumban tanuló lány elmondta, egy éven át szövögette a romantikus-fantasztikus történet szálait. A kötet mondanivalóját is megosztotta: minden rosszat jó követ, minden vihar után ott áll egy szivárvány.

A történet egy fiatal lányról és fiúról, Bíborról és Aserről szól – ismertette Stummer Nikolett a Frankó Attila által rendezett irodalmi esten, és elmondta, imádott minden percet, amit első regénye írásával tölthetett, hiszen a versek és a novellák után szeretett volna egy nagyobb művet is papírra vetni. Már akkor beleszeretett Bíbor és Aser kapcsolatába, amikor még csak ötletként született meg a sztori a fejében. Mint lapunknak kifejtette, az írás egyrészt könnyű volt, másrészt viszont nehéz.

– Próbáltam egy jó ötletet találni, mert ha az megvan, akkor utána nincs gond, könnyedén lehet bonyolítani és szövögetni a történet szálait. Pont zengett az ég, és bevillant: mi lenne, ha a viharról írnék, ha a vihart megszemélyesíteném, és az emberi alakot öltene, majd a történetbe vinnék a fikció mellett romantikus szálat is – mondta. Hozzáfűzte: a nehézséget az jelentette, hogy mire hazaért az iskolából és megcsinálta a leckéit, borzasztóan elfáradt, szinte csak aludni tudott volna.

– 2018 nyarán kezdtem az íráshoz és tavaly nyáron, tehát egy év múlva tettem pontot a sztori végére – folytatta Stummer Nikolett. Aztán mostanáig, a könyv kiadásáig eltelt további egy esztendő. Mint fogalmazott, kiadót találni problémásabb volt, mint megírni a történetet.

A könyv hátoldalán lévő ajánló meglehetősen homályosan fogalmaz, hogy miről is szól a történet. A szerző elmondta, szándékosan van így. Szeretné, hogy ahogy várhatóan felkapják a fejüket a leendő olvasók a Bíbor és az Aser kapcsán a különleges, ritka nevekre, úgy az ajánló is keltse fel érdeklődésüket a sztori iránt. Hozzátette, a történet kezdetben a gyászt dolgozza fel, de mivel tinédzser, mint mondta, muszáj volt beletennie valamilyen szerelmi vonalat is.

„El sem tudod képzelni, mennyi ideje vágytam már erre!” – egy ilyen mondat is olvasható az ajánlóban. Stummer Nikolett azzal kapcsolatban, hogy ez mire utal, elmondta: az egyik este sok minden történik egyszerre, és ahogy a lány megtalálja önmagát, úgy a fiúval is egymásra lelnek. Kiemelte: úgy tűnhet, hogy ezzel most lelőtte teljesen a poént, és elárulta, hogy mivel ér véget a sztori – ám ez nincs így.

– A mondanivalója egyébként az, hogy minden rosszat jó követ. Lehet, hogy rengeteg negatív dolog történik, de megéri várni, mert egyszer kisüt a nap, és minden a lehető legnagyobb rendben lesz. Nem szabad elfelejteni: minden vihar után ott áll egy szivárvány – fogalmazott a szerző. A diáklány megosztotta, hogy az egész történetet a szívéből írta, sokat segített, amikor feszült volt, és a feszültséget valahogy ki kellett adnia magából. Sokan támogatták, a szülei és testvérei mellett megemlítette barátait, valamint Magyar Máriát és Frankó Attilát.