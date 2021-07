Először ad orgonakoncertet Békéscsabán Magda Dávid

A Páduai Szent Antal Társszékesegyházban ad orgonakoncertet szombaton 19 órától Magda Dávid, orgonista és zeneszerző. Ennek apropóján kérdeztük életútjának állomásairól, hagyományőrző zenei tevékenységéről és zeneszerzői munkásságáról.

Magda Dávidtól megtudtuk, 5 éves korában kezdett el zongorázni, illetve már az előtt is megmutatkozott zenei érdeklődése. Mivel a hallott dallamokat hamar lejátszotta a kisgyermekként rendelkezésére álló hangszereken, szülei felfigyeltek minderre, és taníttatni kezdték.

Egészen 14 éves koráig zongorázott, majd beiratkozott az újonnan induló orgona tanszakra szülővárosában, Egerben. Ekkortól vált fő hangszerévé az orgona, majd tanult még zenét Kecskeméten, Szegeden és Svédországban is, ahol négy év alatt két diplomát szerzett. Orgonára épülve egy egyházzeneit és egy előadóművész-improvizáció szakirányút.

Azután visszaköltözött párjával Magyarországra, öt évig Budapestről járt Egerbe tanítani, idén január óta pedig Szegeden él. Ennek szakmai oka, hogy a Svédországban induló zeneszerzés egyre komolyabbá vált az életében. Elárulta, ma pedig már vegyesen komponál mindenféle apparátusra a szimfonikus zenekaroktól kezdve az énekesekig, hangszeresekig és kórusokig.

A hagyományőrzésről Magda Dávid elmondta, hogy az ő szempontjából mindez több téren is megmutatkozik. A zenei részt érintve van egy kiadványa (Orgonaiskola), melynek alapjai a magyar népzenék, ezentúl több kompozíciójában is utal népzenei elemekre, dallamokra, illetve sok koncertjén is alkalmazza azokat rögtönzésként. Koncertjeivel kapcsolatban kiemelte, alkalmain nem csupán zenét közvetít a közönség felé, hanem közben beszél is hozzájuk, ismerteti a hallottakat. Mindeközben vegyesen játszik a különböző korokból Bachtól egészen a modern dallamokig, ami főként saját műveit jelenti.

Elárulta, most először jár majd Békéscsabán, amit izgatottan vár. Hozzátette, a koncertjeiről fent leírtak mentén zajlik majd a csabai orgonakoncertje is, ahová választott tételt többek között Kodály Zoltántól, Bachtól, illetve saját szerzeményei közül többet, valamint Liszt Ferenc első legendáját, egy Antalffy-Zsiross Dezső művet, és természetesen improvizálni is fog. Végül pedig Otto Olsson svéd zeneszerző romantikus szonáta tételével zár.