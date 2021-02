Elindul az Óhaj-online a csabai színházban

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Jókai színház művészei versekkel, novellákkal és dalokkal kedveskednek nézőiknek – adta hírül a társulat. – Most nem akadály a távolság, hiszen az internet segítségével bárki elmondhatja nekünk, mit is látna-hallana szívesen színészeinktől, amit akár a közelgő nőnapra, családi ünnepekre, különleges alkalmakra is adhat szeretteinek. A legkisebbekre is gondoltunk: gyermekversek, mesék is szerepelnek a felajánlott művek között. Kínálatunkat érdemes időről időre ismét felkeresni, mert a produkciók sora folyamatosan bővül – osztotta meg velünk Seregi Zoltán, a teátrum igazgatója.

Online nézhető előadásaik továbbra is elérhetőek: A Hajnalban, délben, este című vígjáték Földesi Ágnes Villő és Czitor Attila szereplésével március 12-ig látható. De egy új bemutatóra is készülnek: a Mario és a varázsló online premierje február 26-án este nyolc órától lesz látható. A különleges előadás főszerepében Gulyás Attilát láthatják a színház szerelmesei.