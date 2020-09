Családi napot tartottak Ecsegfalván

Útavatóval, családi futással, utólagos trianoni megemlékezéssel és zenés programokkal tarkított családi napot tartottak szombaton Ecsegfalván – számolt be Galambos István polgármester.

Galambos István kifejtette, rendezvényük lényegében egy péntek esti szabadtéri előadással – Zrínyi Ilona című monodráma – kezdődött, majd szombat reggel családi futással folytatódott a 2019-ben, egy vidékfejlesztési pályázat jóvoltából, közel 115 millió forintból készült külterületi mezőgazdasági útjukon. Ennek tartották meg átadóünnepségét is az indulás előtt, melynek keretében köszönetet mondott a kormánynak és Dankó Béla országgyűlési képviselőnek is támogatásukért.

A nap további része a település 70. születésnapjáról szólt, amelynek keretében a koronavírus miatt elmaradt trianoni megemlékezést is bepótolták. Délután főként a gyerekeké volt a főszerep, akiket ugrálóvár és gyermekzene fogadott, este pedig a családok nagyjainak szóltak a gitárok. Mindeközben Dél-alföldi táncokat is roptak a színpadon, amiben a polgármester is közreműködött.