Bemutatkozott a békéscsabai művésztelep

Tizenötödik alkalommal vitték ki festővásznaikat a főtérre szerdán a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep alkotói. A képzőművészek egy hetet töltenek a megyeszékhelyen, ahol a folyamatos alkotómunka mellett, egymással és a különböző technikákkal is megismerkedhetnek.

1976-tól 1989-ig évente működött országos grafikai művésztelep Békéscsabán. Ezt a hagyományt élesztette fel a Békéstáji Művészeti Társaság, amikor 2003-ban megrendezte az I. Békéscsabai Nemzetközi Testvérvárosi Művésztelepet. Azóta – a 2007-es év kivételével — minden évben vendégül látják a környező országokból, testvérvárosokból érkező képzőművészeket.

Gnandt János, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke elárulta, hogy az egyhetes tábor ideje alatt három képzőművészeti alkotást készítenek a résztvevők. Az első az őket bemutató katalógusba kerül, a második szerdán a főtéren készül el, a míg a harmadikat a pénteki kiállításon láthatják az érdeklődők.

– Törekszünk arra, hogy legyen egy íve az itt töltött időnek, vasárnap a környéket mutatjuk be a vendégeknek, majd átmegyünk Gyulára is, ahol a kastélyt és a várat is végigjárjuk velük. Szerdán a a városi festés színesíti a programot, amely végül egy kiállítással zárul pénteken – tájékoztatta hírportálunkat az elnök.

A békéscsabai művész kiemelte, rendkívül tanulságos látni egymás munkafolyamatát, hogyan kezdik el, mik azok az apró megoldások amik érdekessé, egyedivé teszik alkotásaikat.

Idén Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából érkeztek művészek. Stefan Balázs egyetemi tanár nyolcadjára látogatott el Békéscsabára. Mint mondja frissítő látni a többiek munkáját, ilyenkor egy egy problémára is megtalálja a pontos receptúrát.

Az aradi Maria Balea szereti képeibe belevinni az adott helyre jellemző tárgyakat, emlékeket. Ezúttal a Békéscsabán talált homokkal szórta le a vásznát, amelyre ablakokat festett. Anna Osadnik negyedjére látogatott el a viharsarokra, az itteni művészek olyanok számára mint egy család, akikkel együtt alkotni mindig nagyon különleges élmény.