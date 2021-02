Az alkotói munkát is átírta a vírus

A koronavírus a világ mondhatni összes területét érintette. Így vannak ezzel a zenészek, művészek és színészek is, hiszen mindannyiuk tevékenységét befolyásolta valamiképpen a pandémia. A tavalyi év megpróbáltatásairól és az idei tervekről Békés megyei alkotók számoltak be.

Dr. Dósa Zsuzsa színész, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója megkeresésünkre elmondta, a 2020-as év számára eléggé hektikus volt, hiszen nemcsak színészként vagy rendezőként, hanem igazgatóként is ki volt téve a koronavírus-világjárvány okozta változásoknak. Így aztán nem csupán saját problémájaként élte meg a korlátozásokat és akadályokat, hanem szembesülnie kellett kollégái nehézségeivel is.

Részletezte, a színházat a márciusi váratlan lezárás teljesen lefékezte, a közönséggel online igyekeztek kapcsolatot tartani, miközben azt remélték, hogy gyorsan túl lesznek ezen az időszakon. Majd következett a nyár, amit szakmailag és vezetőként is szerencsésen élt meg, hiszen a Vízi Színház programjait meg tudták tartani a járvány kedvező alakulása miatt. Ez pótolta az addigi közönség iránti hiányérzetét, és jócskán adott lehetőséget a feltöltődésre. Színészként ugyanis számára pótolhatatlan a nézőkkel való személyes találkozás, és a tőlük kapott azonnali visszajelzés megélése.

A szép nyár után pedig jött az őszi lezárás, amit próbákkal igyekeztek átvészelni, és az első bemutatót ugyan nehézségekkel, de meg tudták tartani, a második nagyzenés darab azonban már nem kerülhetett színpadra. Ekkor úgy döntött, előrehozza az összes próbaidőszakot, hogy a korlátozások időszakában minden előadás elkészüljön, és amint lehetőség lesz rá, pillanatok alatt közönség elé kerülhessen. Dr. Dósa Zsuzsa elárulta, jelenleg is ez a folyamat zajlik náluk, színészeikkel egymás között próbálnak kreatívak maradni, emellett visszatértek az online műfajhoz is. Az élő közönség hiányát viszont már olyannyira érzi színészként, hogy egy kritikáért is „bármit” megadna. Elmondta, a 2021-es évre pozitívan tekint, az előadásaik az év végéig egyeztetés alatt állnak, tehát úgy készülnek, hogy közönség elé lépnek.

A kreatív folyamatokat is hátráltatta a helyzet

– A vírus és a járványügyi intézkedések mindannyiunk életét felborították, így az én munkámat is – nyilatkozta Oláh Szabolcs gyulai pedagógus és alkotó. Részletezte, főállásban nevelőtanár és zenét oktat, melyek közül egyik sem igazán művelhető távoktatásban. Ezentúl ez az időszak az alkotómunkát sem segítette. Az Illúzió zéró zenekar gitáros-zeneszerzőjeként nemcsak azt élte át, hogy koncertjeik elmaradtak. Tavaly kimunkáltak nagyjából egylemeznyi anyagot, de a rendszertelen próbák a kreatív folyamatokat is hátráltatták.

A fotózás tekintetében a képkészítés, a fotópályázatokon való szereplés ugyan nem kívánt személyes kontaktust, és a Székely Aladár Fotóklub tagjaként többször vett részt közös virtuális tárlaton, de ezek mégsem olyanok, mint egy valós bemutató. Az irodalmi publikáció szempontjából pedig a közös antológiák és az első kötetének megjelenése is elmaradtak.

Mindeközben az életvitelszerűen űzött, rekreációs tevékenységei alaposan redukálódtak templom, sportterem, színpadok és pubok nélkül, ahogy a társas kapcsolatainak minősége is. Az ünnepeket ráadásul karanténban, egyedül, a családjától távol töltötte, úgyhogy minden szempontból kifáradva érte utol az új évtized. De úgy gondolja, erőt kell meríteni, így idén a zenekarral kiadják az új albumot és terveznek klipet is. Adnak egy stream koncertet, hiszen jelenleg más lehetőség nincs, de menedzsmentjük, a Kultúr Cafe 48 felhalmozódott terveinek köszönhetően már több fellépés is szerveződik. Szeretne egy önálló, koncepcionális fotótárlatot is „élőben”.

Nagyon hiányoztak a közös alkotópillanatok

Kukár István képzőművész, vizuális kalandozó és művésztanár elmondta, 2020 vegyesnek mondható év volt számára. Negatívumként élte meg, hogy elmaradt a nyári művésztelep Szarvason és Kétegyházán is. Az évről évre ott átélt alkotópillanatok pedig nagyon hiányoztak, hiszen teljesen más hasonló szellemiségű emberek közegében dolgozni, mint egyedül. Pozitívum volt azonban a szegedi egyetemen és Salgótarjánban megvalósult kiállítása. Utóbbiak anyagai javarészt korábbi alkotásaiból tevődtek össze, a legtöbbet a 2019-es gyulai Kohán Képtárban berendezett tárlatából vitte magával, ami miatt a fenti helyszínekre szóló meghívásokat kapta. Pluszmunka volt viszont a helyreigazítás, hiszen a kiállítás anyaga a képtár nagy, homogén terére készült.

A vizuális kalandozótól megtudtuk, alkotásban is szegényes volt számára az elmúlt év, hiszen új műtermében még nem érezte magát igazán otthonosan, de néhány önmegvalósító, illetve kísérleti jellegű kép így is született. Próbált ki új anyagokat is, emellett a tanításban jóval több feladat hárult rá a digitális oktatás miatt. Eljutott továbbá nyáron egy tanulmányútra a Madeira-szigetekre, ahol élményeket és inspirációt gyűjtött, melyekből már pár festményötlet megfogant benne. Ezek elkészítését 2021-re tervezi, amikor már reményei szerint a művésztelepekre is elmehet majd.

Pedagógiai munkáját egy ideje beszüntette

Szuhaj György szarvasi művésztanár, vizuálpedagógiai közmunkás elárulta, a tavalyi év egyik legnagyobb nehézsége az volt számára, hogy elmaradt a szarvasi alkotótelep és tárlat is, tehát gyakorlatilag semmit nem tudtak megcsinálni a vírus miatt. Eljutott viszont egy verőcei művésztelepre, valamint a performance fesztivált is megtartották Gyöngyössolymoson. Idén azonban meg szeretnék csinálni az alkotótelepet Szarvason, bíznak abban, hogy július közepén ezt már megengedi a vírushelyzet. Bepótolnák továbbá az éves tárlatot is, ami ezúttal az Erotika címet kapja és a hagyományok szerint a város újjátelepítésének dátumához kapcsolják majd. Ennek előkészületei már 2020-ban megvoltak, az alkotások is kiállításra készek, így minden adott, hogy újra meghirdethessék a programot. Helyszíne a Tessedik Sámuel Múzeum lesz.

Szuhaj Györgytől megtudtuk, egyéni alkotását lényegében nem befolyásolta a koronavírus, amit nagyban köszönhet a verőcei táborban eltöltött időnek. A pedagógiát ugyanakkor egy ideje abbahagyta, jelenleg a mezőgazdaság mellett foglalkozik a képzőművészettel. Végül a 2021-es évet tekintve elmondta, a koronavírus elleni védőoltás segíthet abban, hogy némileg visszatérjünk a régi kerékvágásba, és reményei szerint a kultúra is mihamarabb újra életre kel.

Arcmaszkokat szabtak személyre diákjai

Novák Attila békéscsabai vizuálpedagógus, képzőművész és performer elmondta, mivel az élő művészet az egyik megjelenési formája, ahol önmagát kifejezheti, így tevékenységét jelentősen befolyásolta a koronavírus. A performance ugyanis megkívánja a közönség jelenlétét. Persze megcsinálhatják azt a művészek maguk között is, de úgy kevés értelme van. Ha azonban arra gondol, hogy minden alkotónak van egy olyan szakasza, amikor nem kifelé, hanem befelé figyel, arra a 2020-as év egy igen alkalmas időszak volt. Így attól függetlenül, hogy nem a művész határozta azt meg, még lehetett vele élni.

A vizuálpedagógus elárulta, most épp a korábbi műveit pakolja, illetve rendezi át, amiket közben át is néz. Újra elővéve pedig jó párat más szemmel lát, másképp gondol, illetve csinálna már. Erre szintén a vírushelyzet adott neki lehetőséget, a következtében pedig akár egy új kiállítás anyaga is összeállhat. Hozzátette, pedagógusként pedig olyanformán használta ki a pandémiát, hogy diákjainak fehér maszkokat adott, amiket kortárs művészek műveiből továbblépve kellett önmagukra formálniuk. Hiszen a maszk egyfajta felület is lehet, amivel vizuálisan elmondhatjuk, hogy mi van bennünk.

Végül Novák Attila elmondta, nyári befelé fordulós időszakában egy land art dolgot készített, amikor a saját természeti környezetének formavilágából és kellékeiből, illetve a megélt dolgokból igyekezett táplálkozni. Ilyenből pedig többet is szeretne majd. A 2021-es terve ezért az, hogy az év második felére tárgyiasuljon sok minden, ami benne van, tehát alkotói anyaggá formálódjon.