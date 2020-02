Amikor ők játszanak, lázba jön a közönség

Borsodi László és Pfeff Márton továbbra is a legjobb és a leginkább keresett gitárosok között szerepel a határon belül és a határon, sőt, az óceánon túl is. Megyénk két elismert blueszenésze idén folytatja a megkezdett utat. Saját fellépéseik mellett Török Ádámtól Little G. Weevilig a zenei élet legnagyobb alakjai számítanak tehetségükre, hangszeres tudásukra.

Borsodi László – aki a Csabai Csípős Blues Klub egyik alapítója és mostani vezéralakja – hangsúlyozta, márciusban Török Ádám életműkoncertjén szerepelnek, többek között Tátrai Tibor, Horváth Charlie és Papp Gyula társaságában. A két nagy buli Debrecenben és a Budapesti Kongresszusi Központban lesz, majd klubfellépések és a legendás, májusi Tabán-buli után a nyári fesztiválturné állomásai következnek.

Mindeközben Borsodi ­László és Pfeff Márton állandó tagjai a Little G Weevil Bandnek. Ezzel a világhírű csapattal – és számos külföldi sztárvendégével – a közelmúltban megtöltötték Budapesten a Műpát, legutóbb pedig az A38 hajón rögzített koncertjüket adta le teljes egészében az M2 Petőfi TV. Jelenleg egy budapesti stúdióban lemezfelvételük zajlik az Amerikában is komoly névnek számító Little G-vel.

Borsodi László kiemelte, a régi csabai zenészbarátságok nemcsak telefonon, hanem közös zenélések által is élnek, hiszen amikor idejük engedi, a saját projektjükben, a Borsodi Blues Collective-ben is zenélnek. Kiváló csabai és gyulai tanáremberek erősítik a fúvóskart. A zenekar Döge Csabával, Belicza Károllyal, Bíró Tamással és Resetár Attilával teljes. Állandó tag a közben mesterdiplomát szerzett Binder Norbert zongorista, a budapesti blues-dobos Mezőfi István. Borsodi László szóló-, Pfeff Márton basszusgitáron játszik.

– Óriási élmény volt, hogy Dániában, Horsensben, a kontinens legnagyobb blueszenei versenyén az European Blues Challenge-en is szerepelt a Borsodi Blues Collective – ecsetelte Borsodi László. – Fantasztikus élményt, egyben megerősítést is jelentett az ottani három nap, amikor összesen 21 ország bluesformációi léptek színpadra, mi pedig Magyarországot képviselhettük. A zsűri csak az első három díjazottat sorolta fel, az angolok nyertek, megelőzve a belgákat és a svájciakat. Az látszott, hogy a szórakoztató, populáris zene nyert teret ebben a műfajban is. Az olyan „csodabogarakat”, a maguk útját járó zenekarokat, melyek közé együttesünk is tartozik, nagyra tartják, de a díjazásnál – ahogy mondani szokták – nem osztottak nekünk lapot.

És hogy jelenleg miként készülnek a blues-rock hazai legendáinak nagykoncertjeire?

– Ugyanúgy, mint bármelyik más zenekar, a próbateremben – mesélte Borsodi. – Marcival rendszeresen Budapestre utazunk, ahol nekiállunk együtt gyakorolni. Annak idején, kezdő zenész koromban annak is örültem volna, ha néhány szót válthatok ezekkel az emberekkel, most ott ülünk a hangszereknél Ádámmal, Tibusszal, Charlie-val. Erről két szó jut eszembe: hihetetlen, zseniális.