Általános iskolások meséltek Dobozon

Mesemondó versenyt rendeztek a közelmúltban a Dobozi Általános Iskola alsósai számára az intézményben.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Kovácsné Mórocz Anikó szervező elmondta, a megmérettetésre több mint húsz kisgyermek jelentkezett az iskolából, és a tanulók egy szabadon választott mesével indulhattak.

– Minden évben öröm számunkra megrendezni ezt az eseményt, mert a jelentkezők lelkesedéssel készülnek. A gyerekek ma is nagyon szeretnek mesét hallgatni és mondani is egyaránt. A felkészítő pedagógusoknak nagy feladat, hogy a tanulók személyiségéhez leginkább illő mesét megtalálják, hiszen abban tudnak igazán kiteljesedni a kis mesemondók. Ezt évről évre sikeresen teljesítik is, mivel mindig fantasztikus előadásokat hallhatunk. A zsűritagoknak igen nehéz volt döntést hozniuk az eredményeket illetően. A mesék pozitív hatásait mindannyian magunkénak érezhettük, mindenki vitt magával haza valamit erről a délutánról – részletezte Botos Tímea, aki szintén a verseny szervezéséért felelt.