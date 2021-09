Ágyjelenetekkel is várják a közönséget Békéscsabán

A héten mutatják be a Családi ágy című vígjátékot a Jókai színházban. A belga szerző, Jan de Hartog tollából született darab egy házasság történetének hat epizódját mutatja be, középpontjában pedig a címadó bútordarab áll. A két főszereplőt a Jókai színház színész házaspárja, Fehér Tímea és Bartus Gyula játssza.

Ez az ágy, a „minden titkok tudója”, a házastársi élet alfája és ómegája, a kritikus események színhelye és elszenvedője – hangzott el a Családi ágy című darab szerda délelőtti főpróbáján. A Fehér Tímea és Bartus Gyula által megformált két főszereplőt a valódi szerelem hozza össze és tartja egymás mellett. De ennek a szerelemnek is próbatételeket kell kiállnia. A kacagtató, megható jelenetek végigvisznek bennünket több évtized történésein, melyekben csak egy állandó, változatlan elem van: a nagy családi ágy, a mama által hímzett párnával. Nászéjszaka és szülés, féltékenység és önvád, hűség és hűtlenség követik egymást a kapcsolatban, hogy aztán a végén mindig ott legyen kéznél a régi bútordarab, az igazi megoldás.

Mint kiderült, a mostani vállalkozás azért is különleges, mert eddig a színész házaspár, Fehér Tímea és Bartus Gyula ugyan játszott közös előadásokon, de egy párt még sosem alakítottak a színpadon. Most pedig a párkapcsolat minden pillanatába ­betekintést engednek. A történet szerinti házaspár életének minden fontosabb állomását megismerhetik általuk a nézők.

Fehér Tímea szerint a legtöbb házasság keresztül megy a saját magasságain és mélypontjain: – Az előadás alatt mindenki megtalálhatja, felismerheti a saját életét, hiszen olyan alap konfliktushelyzetek vannak megjelenítve, melyekkel valamennyien szembekerültünk. Minden házasságnak vannak buktatói, mélypontjai, a mi életünkben is nyilván voltak hullámvölgyek, de mindig azon voltunk és vagyunk, hogy ezeket megoldjuk – osztotta meg velünk a színművész.

Bartus Gyula is úgy látja, hogy nagyon sok igazság, felismerés van a darabban, több jelenet párhuzamba hozható az ő házasságukkal is, éppen ezért sok minden személyes ügyként szólal meg a színpadon: – Tízévenkénti helyzeteket ragad ki a történet a házaspár közös életéből. Mert hiszen, minden házasságban, időről időre van egyfajta mintavételezés, mi az, amit egymással meg kell élni, vagy túl kell élni. Úgy gondolom, a házasságok nagy része azért megy félre, vagy ér véget, mert feladják, feladni könnyebb, mint végigvinni a házasságot. Ugyanis sok olyan helyzet, pillanat van, amit túl kell élnie, meg kell oldania a házaspárnak, hogy együtt tudjanak tovább menni. Úgy vélem, ez az igazi üzenete ennek a darabnak – avatott be minket a Jászai Mari-díjas színművész.

A stúdiódarab rendezői székében ezúttal Csurulya Csongor foglal helyet, aki szerint a próbák során előnyt és kihívást is jelentett az, hogy a két színész a magánéletben is egy párt alkot: – Bár nem az ő életüket dolgozzuk fel, hanem a darabban megírt helyzeteket, de az élményanyag, amiből építkeznek, az közös. Kicsit ki kell adniuk magukat, de attól jó, hiteles egy színész, ha az élete nyitott könyv, nem hazudik a nézőnek. Itt most ők nem egy ismerős dologról, hanem a házasságról, a közös életről beszélnek, és nyilván ez karcolja, feldörzsöli a lelket. Nekem pedig az a dolgom, hogy ezt előhozzam belőlük, megszülessen az igazuk a színpadon. És ezáltal a nézők lelkébe is kicsit belekarcoljanak – fogalmazott a rendező. Mint megtudtuk, a Csurulya Csongor által színpadra vitt darab később játszódik majd, mint az eredeti történet.

– Az eredeti mű a múlt század fordulóján, a békésnek induló 1900-as évek elején játszódik, viszont mivel ez egy történelmileg elég terhelt időszak volt, ezért úgy döntöttem, inkább a második világháború után indítjuk el a cselekményt.

Így valóban a két szereplő életén maradhat a hangsúly, akiket a házasságuktól egészen a halálukig kísérhetünk el – osztotta meg velünk a rendező. Hozzátette, az őszinte pillanatokra felfűzött darabot szombaton láthatja először a közönség.