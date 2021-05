A Színművészetire nem vették fel a csabai Szente Vajkot

Szente Vajk Jászai Mari-díjas rendező, aki a régi Nemzeti Színház Színiakadémiájáról kikerülve (Színművészeti nélkül) Debrecenben játszotta főszerepek sorát, elsősorban prózai darabokban.

Az origo.hu írása szerint öt év után került be a fővárosi Madách Színház Volt egyszer egy csapat című musicaljébe, majd nem sokkal később szerzője lett a színház musicalpályázatán első díjat nyert, majd nagy sikerrel színpadra került Csoportterápia című zenés darabjának. A körúti teátrumban kapott először lehetőséget a rendezésre is. Ma már fővárosi és vidéki színházak sora játssza a rendezéseit, van közöttük olyan előadás, amelynek nézőszáma a százezret is meghaladta.

Mindemellett íróként is több színpadi művet jegyez, június elején új krimijét mutatják be. Tavaly augusztus 20-án mutatták be két szerzőtársával – Galambos Attilával és Juhász Leventével – közösen alkotott Puskás, a musical című darabját, amelyet maga állított színre. A hihetetlen sikerű musicalt június 17-én és 19-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is meg lehet nézni. Mindemellett a kezdetektől műsorvezetője a Duna Televízió Magyarország, szeretlek! című vetélkedőjének, amely tavaly ünnepelte a 300. adását. Szente Vajk az idei évadtól a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház főrendezője, ugyanakkor filmtervén is dolgozik, hosszabb távon pedig szeretné elérni, hogy a honi zenés színházat a határainkon túl is elismerjék.

– Felmenői kapcsán tudható: édesapja a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, édesanyja pedig evangélikus szeretetotthont vezet. Anno szülei, öccse és nővére alkották közönségét az ön által rendezett, és plüss állatokkal előadott Hamlet-előadáson. Erős emlék a tizenegy éves korában színre vitt produkció?

– Több kötődésem van hozzá, mint ahhoz a gyerekszerephez, amelyet a Békéscsabai Jókai Színházban játszottam. Talán azért is, mert színészi pályafutásom egyre inkább háttérbe szorul. A kanapén előadott Hamlet közelebb állt ahhoz, amit rendezőként, íróként csinálok. Már a díszlet is izgalmas volt. Apukám akkoriban sok társasjátékot készített, az egyik ostromjátékát használtam fel az Arany János fordításában előadott Hamlethez.