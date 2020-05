A sokszínűségére épít a csabai kulturális központ

A koronavírus-helyzet miatt a Csabagyöngye Kulturális Központ is kénytelen volt újításokat eszközölni. A békéscsabai intézmény évről évre megannyi rendezvénynek ad otthont, ám erre a jelenlegi állapotok miatt nincs lehetőség. Forczek Győző igazgatóhelyettessel a háttérmunkáról, valamint a lehetőségeikről beszélgettünk.

– Az intézmény már egy ideje nem szolgál rendezvényekkel, de ettől a munka nem áll meg. Hogyan zajlik egy nap, van-e fajsúlyosabb feladat?

– A szervezői és a kommunikációs munkát otthonról, webes felületeken végezzük minden nap. Ugyanígy igyekszünk a lehető legjobban tartani a kapcsolatot a közönséggel, illetve a házban működő közösségekkel. Jelenleg egy zárt online csoport a munkahelyünk, ahova minden reggel bejelentkezünk, megbeszéljük a napi teendőket, sőt, értekezletet tartunk. Kihívás ilyen módon koncerteket, gyermekprogramokat, játszóházakat, csoportfoglalkozásokat (például kézműves foglalkozásokat) szervezni, de belejöttünk, igazán nagy eléréseket produkálunk. Fajsúlyosabb munkának tehát a kapcsolattartás tekinthető. Ugyanakkor bent, az épületben karbantartási munkálatok zajlanak, hiszen a technikai berendezésünk is egész évben dolgozik, így bőven van mit ápolni rajta, amelyet a műszaki kollégáink végeznek, természetesen a megfelelő egészségügyi előírásoknak megfelelően.

– Mi a legnehezebb ebben a helyzetben, és hogyan oldják meg?

– Ami szerintem majdnem mindenkinek: a személyes érintkezések hiánya. A mi szakmánk igen gyakorlatias, s habár számos ügyet lehet elintézni e-mailekkel és telefonokkal, ott kell legyünk, beszélnünk kell egymással, meg kell nézzük például a rendezvény helyszínét, a teremberendezést, a színpadot. A Csabagyöngyében töltünk általában hétből hat napot – sőt, sokszor a vasárnapokat is –, s ez most nem megy. Mi közösségeket építünk, segítjük a működésüket, a főzőkluboktól a metálzene rajongókig, ám ez a weben sosem tud százszázalékos lenni. Át kellett állítani a gondolkodásmódunkat, ami sikerült, s a már említett aktív és kreatív online szervezésekkel igyekszünk megoldani, a minimálisra csökkenteni a távolságot a látogatók és köztünk.

– Az intézmény közel félszáz alkalmazottat foglalkoztat. Hogyan zajlott az átállás a belső kommunikáció jelenlegi, online formájára?

– Azt gondolom, viszonylag gyorsan alkalmazkodtunk az új helyzethez, s minden kolléga tudomásul vette, hogy jelenleg az online világ a mi világunk. Néhányunknak ez nehezebb – köztük nekem is –, hiszen van, aki eleve gyakorlatiasabb másoknál, nehezebben ül egy helyben. A rugalmasság eleve alapszükséglet a részünkről, veszélyhelyzettől függetlenül, így idomulunk a jelenlegi állapotokhoz.

– A központ alaphelyzetben elég nagy célcsoport kultúraigényét elégíti ki. Hogyan oldják meg, hogy minden virtuális látogató elégedett legyen?

– Azzal a mottóval, amit például minden fesztiválprogramunk beharangozásakor is elmondunk: sokszínűséggel. Nincs olyan korosztály, olyan műfaj iránt érdeklődő, aki ne találna a Csabagyöngye online felületein számára tetsző és vonzó programot. E programokat pedig igyekszünk úgy megvalósítani, hogy az kifejezetten Békéscsaba és a Csabagyöngye közönségének szóljon. Van könnyűzene, komolyzene, online kiállítás, interaktív játszóház, kézműves foglalkozás, CsaKK Mesék címmel mesék felolvasása, torna, kertészeti tanácsadás – szóval minden. Az elégedett szó jelen helyzetben ugye relatív, inkább úgy fogalmaznék: a látogatóink relatíve elégedettek lehetnek.

– Optimista üzletemberek mondják, hogy a krízisben a lehetőség bújik meg. Milyen lehetőségek rejtőznek a jelenlegi helyzet mögött az intézményt illetően?

– A kapcsolattartás révén most felértékelődik a kommunikációnk fontossága. Azt gondolom, e területen számos új technikát alkalmazunk, amelyet a jövőben, békeidőben is használhatunk. Ezen kívül több időnk van a kreatív munkára, s olyan, új rendezvényeken gondolkozni, amelyeket a jövőben megvalósíthatunk. Ugyanez igaz a csoportok tekintetében, például elindítottuk a CsaKKSorozatozz csoportot, amelyet fent akarunk tartani. A helyzetből adódóan valóban vannak lehetőségek is, amelyeket észre kell vennünk, a felsorolt konkrétumokon kívül pedig még sok ötletünk és tervünk van.

– A közösségek, tagintézmények is aktívak az online térben. Mögöttük nem áll mindig kommunikációs csoport. Velük kapcsolatban mik a tapasztalatok?

– A közösségek, kisházak tekintetében valóban létezik egyfajta önállóság a kommunikációt tekintve, ezzel együtt a Csabagyöngye kommunikációs csoportja megfelelő támaszt tud jelenteni számukra. Összességében mind a kisházainknak, mind a közösségeinknek nőttek az online elérési mutatói, eljutnak célközönségükhöz. E mutatókat folyamatosan monitorozzuk, így számszerűen ki tudjuk mutatni, mely területen milyen elérést produkált az adott bejegyzés, s abszolút pozitívak a tapasztalataink, működik a rendszer.

– Legutóbb online musical fesztivált szerveztek, mi lesz a következő nagyobb dobás?

– Annyit elárulhatok, hogy tervezünk valamit, amely révén a fiatal korosztályt próbáljuk a lehető legszélesebb körben elérni. E program nélkülözhetetlen eleme a hangzás mellett a látvány is, de egyelőre többet nem mondhatok.

Brandépítéssel is újítanak A közelmúltban az intézmény online felületein, illetve az épület molinóján is megjelent két figura, akiket Csabika, illetve Gyöngyike néven ismerhetett meg a közönség. Forczek Győzőtől megtudtuk, hogy a manók a központ kreatív részlegén születtek, és egy nagyobb brand részeként vezetik be őket a köztudatba. – A kabalák egyre több helyen fognak felbukkanni, digitális, és a tervek szerint kézzelfoghatóbb közegben is. Az elképzelés szerint egy olyan brandre volt szükség, amely elég nagy korosztályskálán tud mozogni. Így Csabika és Gyöngyike szólhat a a felnőttekhez is, és játékok útján kapocs lehet a gyerekekekkel is – árulta el az igazgatóhelyettes.

