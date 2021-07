A magyar virtus jelenik meg a gálakoncerten

Kedd este Bangó Margit, Dancs Annamari, Kállay Bori és Oszvald Marika is fellép a Kórház utcában.

A magyar virtus jelenik meg azon az ingyenes gálakoncerten, aminek július 20-án, kedden 20 óra 30 perctől a Kórház utcai stadion ad otthont – ismertették a pénteken a stadionban tartott sajtótájékoztatón.

A rendezvényen több műfaj jelenik meg, a népzene, a világzene, az operett és az opera, és ezek segítségével jelenítik meg nemzeti értékeinket, hagyományainkat. Fellép többek között Bangó Margit, Kállay Bori, Oszvald Marika, Dancs Annamari, Rost Andrea, a Magyar Állami Népi Együttes, Szalonna és Bandája, a Szegedi Szimfonikus Zenekar.

Varga Tamás alpolgármester elmondta, szokatlan, amikor a Kórház utca esetében nem a sportról, hanem a kultúráról esik szó. Kiemelte, egy unikális program színesíti az amúgy is tartalmas nyarat Békéscsabán. Hangsúlyozta azt is, hogy a nagyjából százperces gálakoncert idején a Kórház utcában lesz a legmagasabb az egy négyzetméterre jutó Kossuth-díjas, nemzetközi szinten is elismert hazai művészek száma, akik önálló fellépéseik során is sokakat vonzanak, most pedig közösen állnak színpadra.

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, egy 800 férőhelyes nézőteret alakítanak ki a stadionban. Onnan lehet majd tökéletes élvezni a műsort, de több érdeklődőt is fogadnak, védettségi igazolvány nem szükséges a belépéshez. Hozzátette, elkezdődött a főtéri programkavalkád, a zenei élet java érkezik Békéscsabára, és két hétvége között a keddi gálakoncert lesz a hab a tortán.

A sajtótájékoztatóra online, az olaszországi Triesztből jelentkezett be a gálakoncert producere, dr. Vadász Dániel, valamint két művész, Dancs Annamari és Boncsér Gergely. A producer kiemelte, egy olyan hungarikum jellegű produkciót hívtak életre, amely képes összefoglalni a magyar lelkületet, és ritkaság az olyan koncert, amelyen egymást követően jelennek meg Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Lehár Ferenc vagy Kálmán Imre művei.

Dancs Annamari és Boncsér Gergely elmondták, az operetten, az operán, a népzenén és a világzenén keresztül hirdethetik a magyar virtust, megtiszteltetést jelent számukra, hogy egy ilyen produkció részesei lehetnek. Örömmel fogadták, hogy a békéscsabai közönséggel is találkozhatnak.