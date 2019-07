A héten kezdődik a Főtéri Nyár

Július 18-án kezdetét veszi a Főtéri Nyár. A több mint hathetes programsorozat harmincnyolc eseményt ígér az érdeklődőknek. A főtéren és a Csabagyöngye Stégen folyamatosan váltják majd egymást a zenei programok – hangzott el a programot részletező keddi sajtótájékoztatón a Csabagyöngyében.

Az intézmény igazgatóhelyettese, Forczek Győző elmondta, a koncertsorozat a Spontán Víkenddel indul, melyet Pribojszki Mátyás és zenekara, a Jumping Matt and his Combo nyit meg csütörtökön, őket követi a Cloud 9+, a Sax-o-funk, a Show & Bors, valamint a Lackás és a Banda. A Local7-en a népszerű helyi zenekarok is megmutathatják magukat, fellép többek között a Show és Bors, az Alföld Quartet, a Dirty Slippers és a Synema.

A Főtéri mozaik hetében fesztiválhangulat uralja majd a Szent István teret, a Royal Rabelst, Boggie és a magyar fesztiválok kedvence, a balkáni hangulatot idéző Bohemian Betyárs követi, szombaton pedig Bye Alex és a Slepp lép fel. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, vasárnaponként 18 órától játszóház várja majd az apróságokat.