A Belvár győzelmével ért véget a Csabai Garabonciás Napok

A Belvár stábjának jelöltje, Kádár Kende nyerte el idén a diákpolgármester címet, a két alpolgármester pedig Zámbó Szilárd (Vízmű) és Pálfi Sándor (Trefort) lett.

A délelőtti eső és az egész napra jellemző hűvös és borús időjárás sem tántoríthatta el a diákokat attól, hogy a Szent István tértől felvonuljanak a GarabonCityig ugyanazon az útvonalon, amit már egyszer bejártak a vasárnapi fáklyás felvonuláson.

Az izgalmak délután 3 órától kezdődtek a tornateremben, ahol először kihirdették a hétfői tízpróba és partizánlabda, majd a keddi sárkányhajó verseny eredményeit. A tízpróba 3. helyezettje a Gészi lett, a második a Belvár és az első pedig a Vízmű. A partizánlabdában szintén a Gészi lett a harmadik, előttük a Közgé végzett és az első helyezett pedig a Zwack József lett, aki ugyan a Garabonciás Napokon nem vett részt, de a hozzá szorosan kapcsolódó Középiskolai Sportparádén derekasan helyt állt.

A sárkányhajó versenyen ugyancsak a Gészi érte el a harmadik helyezést, a dobogó második fokára a Vízmű, az elsőre pedig az Andrássy állhatott. A zsűri ezenkívül kiosztott egy negyedik díjat is, amire idén került sor először: a Belvárosi csapatának sajnos nem volt elég embere, hogy részt vegyen a versenyen, de a Közgé stábja a segítségükre sietett, és beültek az üresen maradt helyekre, így segítve a rivális iskolát. Segítőkészségüket a zsűri Fair Play díjjal jutalmazta.

A sportversenyek után a fáklyás felvonulást értékelték. Az eredmény a következő: 9. Trefort, 8. Kemény, 7. Szegya, 6. Vízmű, 5. Andrássy, 4. Gészi, 3. Belvár, 2. Közgé, 1. Beg.

Az eredményhirdetéseket öt záróbeszéd követte.

Elsőként Zámbó Szilárd, a Brotherhood (Vízmű) jelöltje állt színpadra, aki elmondta: 5 hónapon keresztül dolgozott együtt a stáb, de minden erőfeszítés megérte, hiszen sok embernek az álma válhatott valóra ezekben a napokban. Beszédében a bajtársiasságra hívta fel a figyelmet és elmesélte egyik személyes élményét, ami jól reprezentálja stábja üzenetét. Az egyik nap, amikor gyalogolt be a GarabonCityre, út közben meglátta őt a kocsiban ülő Trefort kampányfőnöke, aki elhozta autóval. Segítőkészségének hála megkíméltetett a hosszú kutyagolástól.

Másodikként Szák-Kocsis Benjámin, a Madventure (Andrássy) jelöltje kezdett bele beszédébe, amiben hangsúlyozta: a Garabonciás történetének eddigi legtöbb diákja vett részt a fáklyás felvonuláson, szám szerint közel 9000 fiatal. Elmondta, nehézen indult neki és stábjának a hét, nem minden úgy sikerült, mint ahogy arra számított, de a végére minden helyrejött és összesítve jónak értékelte részvételüket a rendezvényen. Beszédében megköszönte a Garabonciás összes diákjának, hogy nyitottak és érdeklődőek voltak egymással.

Őt követte Gonda Ádám a Timeline (Szegya) színeiben, aki elmondta, hogy szerinte ma mind a kilenc iskola győzött. Hozzátette, minden idők legszínvonalasabb Garabonciása az idei, és egyik legmeghatározóbb élményeként említette meg azt a pillanatot, amikor jelöltnek választotta az osztálya.

A negyedik kampánybeszédet Urbancsek Zalán mondhatta el, a Youniverse (BEG) jelöltje. Színpadra lépve földre dobta védjegyévé vált szkafanderét és arra biztatott mindenkit, hogy hallgasson a szívére és arra szavazzon, akit a legalkalmasabbnak lát a tisztség betöltésére. Úgy véli, hogy mind a 9 jelölt megérdemli, hogy diákpolgármester legyen.

Végül László Fanni mondta el beszédét, aki a New Generation (Kemény) stáb első embere. Elmondta, számtalan segítséget kapott más stáboktól és a szervezőktől is a nehéz pillanatokban. Az elmúlt napokban nagyon sokat tanult, amit hasznosíthat a jövőben. Háláját egy videóval fejezte ki a stáb, amiben fotókon mutatták be a 2019-es Garabonciás Napok számukra legmeghatározóbb pillanatait.

Mielőtt folytatódtak volna a záróbeszédek átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést. A 2007-ben alapított díjat minden évben az a személy kapja meg, aki a közgyűlés megítélése alapján a legtöbbet tett Békéscsaba fiatalságáért.

Idén a díjat a Békés Megyei Diáksport Egyesület és Perényi László, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanára, az NB I.-es Békéscsabai Női Kézilabda utánpótlás és a Békéscsabai BDSK kézilabda csapatának edzője érdemelte ki. Az elismerést Szarvas Péter polgármester, Kiss Tibor alpolgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő adta át, majd Kádár Kende, a Belvár jelöltje is iskolája nevében átnyújtott egy ajándékot, az iskolájában csak „Aranyszívű Laci bácsiként” emlegetett testnevelő tanárnak.

Az ünnepélyes átadó után Kádár Kende, a ScoutSide (Belvár) jelöltje beszédében elmesélte cserkész övének történetét, amit végig hordott a Garabonciás Napokon: édesapja 30 évvel ezelőtt vásárolta az egyedi nadrágszíjat, azzal a céllal, hogy egyszer cserkésztábort alapít. Bár terve nem sikerült, de úgy érzi, hogy 3 évtized elteltével véghez vitte apja álmát, és stábja segítségével igazi cserkésztábort hozott létre a Garabonciás Napokon.

Sajben Bálint vette át a mikrofont a Dare2Change (Közgé) vezetője, aki két célt tűzött ki maga elé a rendezvény előtt. Az egyik az volt, hogy összeálljon a stábja a másik pedig, hogy átadja az üzenetét: tanuljunk meg változni és törekedj arra, hogy lássák a barátaid rajtad, hogy milyen ember vagy valójában. Kampánybeszéde után egy videót vetítettek le, amiben eltérő korú és élethelyzetben lévő emberek meséltek az életükben előidézett változásokról és azok következményeiről.

Utolsó előttiként Susánszky Ádám, a Dopamine (Gészi) stábjának jelöltje elmondta, hogy sosem hitte volna, hogy egyszer jelölt lesz és legfontosabbként azt emelte ki, hogy minden stáb hatalmas egységben dolgozott az elmúlt napokban azért, hogy mindenkinek egy életre szóló élmény legyen a Garabonciás Napok. „Búcsúajándékként” Dopamine kitűzőket dobált a közönségnek.

Az utolsó záróbeszéd előtt kihirdették a Happening eredményeit: 9. Kemény, 8. Andrássy, 7. Gészi, 6. Beg, 5. Közgé, 4. Vízmű, 3. Trefort, 2. Belvár, 1. Szegya.

Végül Pálfi Sándor, a Distant Legends (Trefort) színeiben ragadott mikrofont. Megköszönte a többi stábnak, hogy sok aprósággal kisegítették őt és csapatát az elmúlt napokban. Büszke csapatára és hálás családjának, illetve tanárainak, amiért támogatták munkáját. Végül a színpadra hívta három kampányfőnökét, akiknek megköszönte a munkájukat.

Közel két óra elteltével elkezdődött az eredményhirdetés.

Kihirdették a kampánykoncertek eredményeit: 9. Kemény, 8. Szegya, 7. Trefort, 6. Gészi, 5. Közgé, 4. Beg, 3. Belvár, 2. Andrássy, 1. Vízmű, majd a záróbeszédekét: 9. Kemény, 8. Szegya, 7. Trefort, 6. Közgé, 5. Gészi, 4. Beg, 3. Andrássy, 2. Vízmű, 1. Belvár.

Balog Mihály, a tavalyi év győztesének beszéde után utoljára szólt a közönséghez a kilenc jelölt, majd a pólószépségverseny eredményét ismertették, amit a Közgé nyert meg.

A finálé előtt már csak a zárófelvonulás eredménye maradt hátra, aminek a végeredménye a következő: 8. Kemény, 7. Szegya, 6. Gészi és a Trefort, 5. Beg, 4. Közgé, 3. Vízmű, 2. Andrássy, 1. Belvár.

Végül Szarvas Péter polgármester szólalt fel utoljára, majd kihirdették a végső eredményeket: 9. Kemény 8. Szegya, 7. Gészi, 6. Andrássy, 5. Beg, 4. Közgé, 3. Trefort, 2. Vízmű, 1. Belvár.

Így végül Kádár Kende, a ScoutSide (Belvár) jelöltje lett a 2019-es diákpolgármester, akik pedig alpolgármesterként segítik munkáját az elkövetkező évben, Pálfi Sándor, a Distant Legends (Trefort) vezetője és Zámbó Szilárd, a Brotherhood (Vízmű) első embere lett.