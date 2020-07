A békéscsabai színházban lép fel az énekes

Varga Miklós­ negyvenéves pályafutása­ során rockzenészként és színművészként is számos sikert elért már. Dalait nemzetközi zenészek dolgozták fel, az általa megformált szerepei pedig mára eggyé váltak vele. A színművész ezúttal szeptemberben a csabai teátrumban lép fel, A Megfeszített című darabban alakítja a Mestert. Az előadás olvasópróbáján beszélgettünk a sokoldalú alkotóval szerepeiről, Trianonról és a művészek szerepvállalásáról.

– Koltay Gábor, A Megfeszített című rockopera rendezője az olvasópróbán említette, hogy számára ön a Mester, vagyis Jézus. Milyen érzés ismét ebbe a szerepbe bújni, mely az évek alatt mondhatni eggyé vált önnel?

– Nagy öröm, hiszen a több mint negyvenéves pályafutásom alatt ez a szerep volt számomra a legkedvesebb. A Mestert alakítani rendkívül hálás feladat, nemcsak a fülbemászó dalok, hanem az általa közvetített örök érvényű értékek miatt is nagyon közel áll hozzám.

– A próbák mellett új albummal is készül, mit lehet tudni erről?

– Még tavaly elkezdtük a munkát, a karantén azonban átírta a terveket. Így várhatóan csak augusztusban fog megjelenni az album, amelyet a trianoni békediktátum százéves évfordulója ihletett, a munkacíme pedig Magányos száz év lett. A rajta szereplő számok főként arról szólnak, hogy hiába csatolták el a területeinket, a nemzetünk minden nehézség ellenére él és élni akar.

– A karantén alatt jelent meg az Európa című nagy sikerű dalának átdolgozása, melyet Ragány Misa és Nagy Szilárd adott elő. Mikor keresték meg ezzel az ötlettel?

– Nagy Szilárd – akivel korábban már voltak közös fellépéseink – keresett meg az ötlettel. Márciusban, mikor a koronavírus-járvány felütötte a fejét, egyre többen bezárkóztak az otthonaikba, ekkor fogalmazódott meg a két alkotóban a dal gondolata. És a szövegíró, Varga Mihály jogutódjával úgy ítéltük meg, hogy ez egy nagyon jó ötlet, így örömmel adtunk rá számukra engedélyt.

– Az új köntösbe bújtatott dalt azóta több mint hárommillióan meghallgatták. Ön szerint miben rejlik az „Európa” ereje?

– Ez a dal 1984 óta töretlen népszerűségnek örvend, mely nemzetközi sztárokat is megihletett. Énekelte már például a Toto zenekar, a Scorpions rockbanda, és Jack Bruce, a legendás Cream együttes gitárosa is feldolgozta. Régen túlnőtt a határainkon és rajtam is. Így nem csoda, hogy akárhová megyek koncertezni, mindig hallani akarja a közönség. Viszont ami meglepő, hogy gyakran négy-öt éves gyerekek is együtt éneklik velem a fülbemászó sorokat, holott még a szüleik sem éltek akkor, amikor ez a dal született.

– Gyermekei, Vivien és Szabolcs is nagyon tehetséges énekesek, hogyan, mikor dőlt el, hogy ők is színpadot választják?

– Soha nem terveztük a feleségemmel, hogy erre a pályára állítjuk őket, pedig már az óvodában is szívesen szerepeltek, énekeltek az ikrek. Majd pár évre rá, először a lányom és a fiam is megnyerte a Sztárban Sztár + 1 kicsi című tehetségkutató versenyt. Ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy a színpad az ő világuk, erre termettek. Ezt követően sorra jöttek a színházi szerepek, többek közt az Itt élned, halnod kell történelmi játékban és a Trianon című rockoperában is megmutatták tehetségüket. Fiatalkoruk ellenére komoly szerepek állnak már mögöttük, pedig még csak 19 esztendősek.

– Tanácsokkal szokta őket segíteni?

– Soha nem akartam beleszólni abba, amit csinálnak, mert ösztönösen jók benne. De ha mégis kikérik a véleményemet, mindig elmondom nekik. És ha esetleg kicsit kemény kritikával is illetem a munkájukat, tudják, hogy ezzel csak még jobbá akarom tenni őket.