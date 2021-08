Új klippel jelentkezett a hiperkarma

Ma van 21 éve, hogy először színpadra állt a hiperkarma. A hazai alternatív zene egyik legnagyobb hatású zenekara pedig nem is akárhogyan ünnepel: a jeles alkalomból egy vadonatúj dallal, illetve egy hozzá készült klippel jelentkezik, amelyet Bérczesi Robi saját maga rendezett. És itt még közel sincs vége, augusztus 12-én, születésnapi koncertjükön a Budapest Parkban ugyanis élőben is felcsendül A Falon Túl.

Ezt ne hagyja ki! Lenézi és élhetetlennek tartja a baloldal a magyar vidéket

“Ez volt mind közül az első, a legszebb nyár” – emlékszik vissza a több mint két évtizeddel ezelőtti kezdetekre a hiperkarma frontembere, Bérczesi Robi. De nem csak a zenekar, hanem új daluk is rendkívül hosszú és kacskaringós utat járt be, A Falon Túl című szerzeményük története ugyanis tíz évvel ezelőtt indult. Az évek során rengeteg tempó- és szerkezeti váltáson esett át, mire elnyerte a mai, végső formáját. Abból a szempontból is különlegesnek számít, hogy itt az énekdallam lett készen elsőnek. Erről Bérczesi a következőképp mesél:

“Ez a nehezebbik módja a szövegírásnak, hiszen egy megírt dallam ritmusára írni jóval kevesebb szabadságot enged a szövegírónak. Sőt, sokáig valamiért úgy volt, hogy ennek a dalnak angol szövege lesz, amiről aztán letettem.

„Another caravan is walking through another storm” – ez volt a refrén kezdő sora. Aztán az évek során összegyűlt hozzá kb. háromszor annyi szöveg, mint amennyi elfér a dalban, és ezekből ollóztam végül össze a végső változatot.

A dalszövegtől nekem olyan érzésem van, mint amikor valaki fekszik a pszichiáternél a díványon, becsukja a szemét, és elkezd beszélni arról, amit a fejében lát.”

A Falon Túlhoz készült egy kisfilm is, amelyet Bérczesi maga jegyez, ez pedig sorban az ötödik saját rendezésű videója. Olyan klipet szeretett volna, ami pörgős, tőle kicsit szokatlan, és amiben végig a kamerába énekelve adja elő a dalt, hiszen az pont erről szól: egy szusszanás szünet sincsen benne, se szólók, se intró, se semmilyen más „szakmai rész”, csak szöveg végig. Ebből a szempontból a hiperkarmába írt korai dalaihoz hasonlít. A videóban éppen ezért nincsen történet, csak hangulat van és mondandó, mert ahogy fogalmaz, neki ez az egész 100%-ban a dalról szól.

“Mindig is ódzkodtam attól, hogy szerepeljek a dalaim klipjeiben, mivel nem igazán érzek magamban színészi tehetséget. De a józanodásommal együtt ez a dolog is megváltozott, és úgy döntöttem, hogy ezentúl igenis kiállok a dalaim mellett, és odateszem melléjük az arcomat is”

– meséli.

A hiperkarma legutóbb 2019-ben jelentkezett lemezzel, a jövőben azonban szakítanak az albumformátummal, ezért kizárólag single-ökre számíthat tőlük a közönség. Ezek közül a legfrissebb A Falon Túl, amit élőben is meghallgathatunk az idei nyár legnagyobb szabású, születésnapi hiperkarma koncertjén, augusztus 12-én a Budapest Parkban, ahol a vendég a Kaukázus lesz.

Az eseményért katt erre a linkre!