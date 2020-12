Tizenhat órányi zenét rejt a Müpa új exkluzív Wagner-kiadványa

A négy DVD-t tartalmazó gyűjteményben A nibelung gyűrűje hallható.

Wagner monumentális zenedráma-ciklusa, A nibelung gyűrűje Fischer Ádám művészeti vezetésével és vezényletével, korunk jelentős nemzetközi és magyar Wagner-szólistái – mások mellett Johan Reuter, Albert Pesendorfer, Stuart Skelton, Catherine Foster, Stefan Vinke, Gerhard Siegel és Lauri Vasar – mellett a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével elevenedik meg – közölte a Müpa.

A felvétel alapjául a Hartmut Schörghofer rendezte tetralógia korszerűsített és felfrissített változata szolgált, amelyet 2019-ben négy egymást követő estén mutattak be a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A német nyelvű, magyar, angol és német felirattal is megtekinthető előadásokat a Müpa Wagner-sorozatának eddigi darabjaihoz hasonlóan a Müpa+ hűségprogram tagjai a lemezekhez mellékelt kóddal HD minőségben is élvezhetik az interneten. A Rózsavölgyi és Társa Zeneműboltban, a Kodály Zoltán Zeneműboltban, továbbá a Líra Könyv honlapján külön-külön és négyes díszcsomagolásban is megvásárolható kiadvány az újranyitást követően a Müpa lemezboltjának választékában is megtalálható lesz.

A virtuális hangversenyterem újbóli megnyitása és a Müpa Home online közvetítéssorozat mellett

a Müpa az ünnepvárás heteit szeretné még izgalmasabbá tenni azzal az adventi kalendáriummal, amelynek ablakai december 1-jétől karácsonyig minden nap egy-egy új meglepetést fednek fel.

December 4-én a Wagner-repertoár terén otthonosan mozgó finn Camilla Nylund 2018-as dalestje nyílt meg a közönség előtt. Az énekesnő zenei partnereként Helmut Deutsch hallható zongorán, aki a dal műfajában korunk egyik legjelentősebb zongorakísérője. A Budapesti Wagner-napok legemlékezetesebb operaelőadásairól készült felvételeit 2017-ben kezdte el a Müpa DVD-n megjelentetni. A sorozat A walkür egy évvel korábban rögzített előadásával indult útjára, amely egyúttal Johan Botha dél-afrikai származású operaénekes utolsó Wagner-alakítását örökítette meg. A kizárólag Magyarországon értékesített kiadvány, valamint a rákövetkező években megjelent A bolygó hollandi (2018) és a Tannhäuser (2019) a világ minden tájára eljutott.

Borítókép: Fischer Ádám karmester (j) Richard Wagner A bolygó hollandi című operájának próbáján a Művészetek Palotájában (Müpa)