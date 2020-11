Önmagáról is vall új kötetében Szentesi Zöldi László

Gyermekkori és külpolitikai tudósítói emlékeibe is beavatja az olvasót a neves publicista.

A mondás úgy tartja, hogy egy férfi akkor válik igazán férfivá, ha felépít egy házat, vagy ha ír egy könyvet. Szentesi Zöldi Lászlónak nem ez az első kötete, gondoljunk csak a Vörösterror Szolnokon vagy a Nagy magyar betyárkönyv című köteteire, ám kétségkívül ez, A mindenség visszaperlése az első olyan műve, amelyik a számvetésről szól. Ennek alkalmát az 50. születésnap mellett az újságírói szakmában eddig eltöltött negyedszázad is adja.

Nem lehetett könnyű dolga a szerzőnknek, aki nemcsak televíziós szereplései, hanem több sajtóorgánum, így a Demokrata, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet publicistájaként is sokat és maradandót alkotott. Ám a friss kötet korántsem csak az utóbbi évtizedek harcos éveiből merít.

A Válogatott magánügyek fejezet az embert formáló alföldi gyermekkor világát, a szülővárost és a pálya első állomásait rögzíti. Itt már szó esik az észak-írországi tapasztalatokról, amelyek külpolitikai újságíróként meghatározóak voltak Szentesi Zöldi számára, s azokról az évekről is, amikor már a történelemalakító Panorámában ténykedett Chrudinák Alajos, a hajdani tévés legenda mellett.

Később az oldalakon előbukkanó egyre súlyosabb témák mellett ráeszmél az olvasó, hogy olyan íróember vezeti a gondolatait, aki a dramaturgiában is jeleskedik, hiszen pillanatok alatt átbillenti elménket a szőlőhegyek vagy épp a konyhakertek világába.

A Magyar ügyek című rész már kimondottan a nemzeti tárgyú történelmi esszéket, irodalmi publicisztikák válogatását tárja elénk, ahol egykori nagyjaink, így a szabadkőműves Ady Endre is megkapja a magáét. Itt már a régmúltra visszanyúló kultúrharc is terítékre kerül, ahogy A mindenség visszaperlése című fejezet filozofikusabb, a mai kor válságjelenségeit boncolgató cikkeiben is.

Aki követi Szentesi Zöldi László munkásságát, tudhatja, hogy a publicista nincs mindig jóban a Facebookkal. Írónk hol megjelenik a közösségi oldalon, hol elege lesz belőle – mint sokunknak. A Vidéki élet című írásban meg is vallja: „a lelki békémre egészen addig nem találtam rá, amíg a csendet és a Facebookot el nem rendeztem magamnak”. Ám mégis e közösségi platformon születtek azok a szellemes portrék (A proli, A bankár stb.), amelyek nyomtatásban való közlésére még magam is ösztönöztem annak idején a szerzőt. Mondanom sem kell, hogy megérte.

