Miként szítanak forradalmakat és háborúkat az ártatlannak tűnő NGO-k?

Az álcivil szervezetek világpolitikára gyakorolt hatása ma már nem ismeretlen az olvasók előtt, elég, ha csak az Európa felé irányuló migráció elősegítésére gondolunk. De történetük, rejtett módszereik és a külföldi titkosszolgálati hátszél sokak számára még ma is ismeretlen.

Az Egyesült Államokból irányított civil szervezetek (NGO-k) működése első pillantásra emberbarátinak és nemesnek tűnhet, ám a valóság egészen más.

Az NGO – Titkos akták című könyv is az álruhába bújt civilek „hadviselésébe” nyújt betekintést, akik stabil hátterük következtében nemcsak forradalmakat és puccsokat, hanem háborúkat is szítanak, ha épp arra van megrendelés.

F. William Engdahl egyenesen a CIA fedőszerveiként mutatja be a szóban forgó „nem kormányzati” szervezeteket, amelyek számos esetben előkészítették a terepet a világban az amerikai érdekek érvényesítéséhez, egyúttal velük valósult meg az emberi jogok fegyverré tétele is. Az Egyesült Államok a 90-es évek elején leplezte le e drámai fegyverét, ami alapján a hamis demokrácia civil szervezetei titokban Washington-párti vezetéseket kezdtek el létrehozni a világ stratégiai pontjain, a hatalmas Szovjetunió összeomlását követően.

Zászlajuk a demokratikus szabadság volt, mint ma is, ez viszont Engdahl szerint új zsarnokságot, a New York-i Wall Street és Európa nemzetközi bankjai, meg nyugati multinacionális vállalatok által uralt piacok létrehozását eredményezte világszerte.

Mint ahogy Földi László titkosszolgálati szakértő is kijelentette már a témában, a hadászatban az nyer, aki előbb ismeri fel az ellenség módszerét és megfelelő választ ad.

Manapság látható és láthatatlan háborúk korában élünk, a hibrid hadviselésből pedig jócskán kiveszik a részüket az NGO-k.

E folyamatot hiá­ba leplezik le és nevezik nevén egyre többen, mint ahogy ez a kötet is, valahogy mégsem illeszkedik modern, kényelmes világképünkbe. Pedig ahhoz, hogy a Soros-féle álcivilek, a Human Rights Watch, a Freedom House vagy az Amnesty International által erőltetett „demokrácia”-exportra megfelelő választ adhassunk, szembe kell néznünk a tényekkel. F. Willam Engdahl könyve is az önvédelmi mechanizmusokat igyekszik feléleszteni azokkal a háttérből mozgatott civilekkel szemben, akiknek oly fontos lett az utóbbi években Közép-Európa s ezzel hazánk megregulázása is.