Másik János: az incselkedés Cseh Tamás lényéhez tartozott

Halálának tizedik évfordulóján barátja, Másik János beszélt a zenészről.

„Úgy énekeltünk, ahogy a sasok repülnek a levegőben, időnként keresztezik egymás útját, és mégis jól kerülnek ki az egészből” – mondta a Mandinernek adott interjújában Másik János a Cseh Tamással közös alkotásaikra.

Az ezerarcú zeneszerző három évtizedes barátságuk alatt többször dolgozott együtt Cseh Tamással. Fejükben összekeveredtek a féldecik s kormányzatok; a szerelmek közt, albérletekben írt dalaikat néha tűrte, néha tiltotta a hatalom.

Másik János zeneszerző, énekes, zenész A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után zenei vezetője volt az Interbrass zenekarnak, együtt zenélt a Kőszegi Grouppal és a Dimenzióval. Cseh Tamással és Bereményi Gézával három lemezt írtak együtt. Később az Európa Kiadó, a Trabant és a Balaton együttesek tagja. Két tucat film (köztük a Meteo és A Hídember), valamint több színmű, színházi előadás zeneszerzője. Munkásságáért 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetést kapott.

„Az én életemben Tamás azóta is jelen van, hogy már nincs közöttünk. Gyakran álmodom vele, és meg is írtam egy dalban, hogy »hívnálak, mint tegnap«.

Ő a dalai által valami módon ma is jelen van, és nagyon sok dalnak nem múlt el az aktualitása, időtlenek ezek a dalok, és Tamásnak az előadásmódja is kortalan.

Szép és egyszerű szerzeményei voltak, zeneileg sem kapcsolódtak egy kor stílusához, ezért azok is kortalanok” – fogalmazott a lapnak Másik János.

Arra a kérdére, sikerült-e elbúcsúznia Cseh Tamástól, Másik János elmondta, nem volt „utolsó” találkozásuk, mert az akkori élete úgy alakult, hogy sokszor utazott Japánba, Tokióba az akkori feleségéhez.

„Inkább csak telefonon beszéltünk.

Ő igazából már három évvel korábban is tudta, az utolsó koncertekre is engem hívott partnernek, hogy felerészben én csináljam, a másik felét pedig ketten csináljuk, mert nem érzett már magában annyi energiát.

Tudtuk, hogy mi következik, még akkor is, ha nem mondtuk ki. Nagyon jó volt a humorérzéke, néha még ezzel is humorizált. Azt mondta például, hogy „bizonyos dolgokból már nem lesz énekes halott, legfeljebb halott énekes”, és akkor ezen nevettünk” – meséli Másik János, aki szerzőtársaként, előadópartnereként nagyon sokat tanult Cseh Tamástól.

A két zenész egy koncerten találkozott először, 1974-ben. Másik János számára reveláció volt az a szabadság, ahogy Cseh Tamás előadta a dalokat.

„Engem a bulin a haverok belökdöstek, hogy »szállj be«, mert tudták, hogy jól improvizálok, és akkor Tamás – aki nagyon közvetlen ember volt – hirtelen azt mondta nekem, hogy »Hát, te ki vagy? Ez óriási. Egész életemben veled szeretnék fellépni«. Ez több-kevésbé meg is valósult – persze megszakításokkal, mert mindenkinek más dolga is volt, de azért újabb és újabb műsorokat csináltunk együtt” – emlékezett vissza a zenész, aki barátja is lett az énekesnek. Úgy fogalmazott, nagyon hirtelen nagyon közel kerültek egymáshoz, emiatt aztán konfliktusaik is voltak.

„Megengedtünk olyan őszinteséget egymással szemben, amelyet a távolságtartóbb kapcsolatokban nem engednek meg maguknak emberek. Mindketten elég szenvedélyesek voltunk, így aztán könnyen összeugrottunk ezen-azon”

– jegyezte meg Másik János.

Másik János néhány éve írt egy dalt Cseh Tamás emlékére, Kaland barátom címmel, melyben egy verekedés története is benne van: „Hazafelé Szolnokon az arcod lerúgták”. Mint mondja, két dolog miatt tette bele ezt a momentumot a dalba.

„A provokatív incselkedés Tamás lényéhez hozzátartozott. Halála után sokan úgy kezdték el kezelni a barátomat, mintha egy szent ember lett volna. Egyáltalán nem volt az. Egy igazi, természetes ember volt, a mindenkiben jelenlévő hibákkal”

– hangsúlyozta Másik János.

„Az előadások után gyakran provokatív volt, így én szándékosan vettem bele a dalomba egy ilyen történetet. Az az igazság, hogy ő ezen dolgozott, képes volt belekötni emberekbe, társaságokba, kereste a bajt, mert a benne lévő feszültséget így tudta levezetni. Ebben a dalban azt a Tamást akartam megmutatni, aki valóban ő volt. Minden hibájával együtt mind a mai napig nagyon hiányzik” – mondta a zenész.