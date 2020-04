Május 15-ig lehet jelentkezni az V. Nemzeti VERSenyre

Nevezni négy vers megjelölésével lehet.

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete ötödik alkalommal hirdette meg a versmondást népszerűsítő Nemzeti VERSenyt, amelynek elő- és középdöntőjét, az eddigi évek gyakorlatának megfelelően, idén is online rendezik meg. A megmérettetésre 2020. május 15-ig lehet nevezni.

A verseny célja többek között a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének megmutatása és a kulturális identitás erősítése. Az idei év témái között szerepel a járvány és az összetartozás is – olvasható a Magyar Versmondók Egyesületének hétfői közleményében.

A határokon átívelő versmondó és versklip versenyre valamennyi korosztályból várnak minden nem hivatásos magyar versmondót.

A verseny védnöke Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója. A zsűri állandó tagjai a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, munkatársai: Bakos-Kiss Gábor színművész, Lutter Imre előadóművész, producer, a VERSeny főszervezője és Szabó László kommunikációs szakember, akikhez idén csatlakozik Szűcs Nelli színművész, aki Söptei Andreát, valamint Wiegmann Alfréd rendező, aki a közelmúltban elhunyt Kiss László rendezőt váltja – áll a közleményben.

A két szervező intézmény 2016-ban hirdette meg első ízben a Nemzeti VERSenyt. Az első megmérettetésre több mint 200 versenyző jelentkezett, és hasonlóan nagy arányban jelentkeztek azóta is. A VERSenyt a közösségi oldalakon is nagy érdeklődés övezi, ahol a versmondás mellett a résztvevők versfilmek és versklipek készítésével mozgóképes műfajban is megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket. A döntős alkotások százezres nagyságrendű nézőszámot értek el.

Nevezni négy vers megjelölésével lehet, amelyek (nem magán kiadású) kötetben, antológiában vagy neves irodalmi (nyomtatott vagy online) folyóiratban jelentek meg.

A nevezési feltételek előírják, hogy ezek közül egy a rendszerváltoztatás költészetéhez kapcsolódjon, egy mű az évfordulós Vörösmarty Mihály verse legyen, egy alkotás a karanténhelyzetre tekintettel a bezártság, a járvány, az egészség vagy az összetartozás témájával foglalkozzon és egy magyar költő versét megkötés nélkül, szabadon választhatják a jelentkezők.

A kiírás szerint az első fordulóban a négy választott vers közül az egyiket videóra, telefonra rögzítve kell elmondani és beküldeni. A második fordulóban a továbbjutók egy újabb verset dolgoznak föl a négy közül, versklip formájában. A harmadik fordulóban, a novemberi élő döntőben a legjobbak a Nemzeti Színházban lépnek fel, s az élő online közvetítés során két verssel és versklipjükkel is bemutatkoznak.

A legjobb előadók a pénzjutalmak mellett további értékes díjakban részesülnek. Az érdeklődők bővebb információt találnak a www.vers.hu/nemzetiverseny-2020 oldalon és a Nemzeti VERSeny Facebook-oldalán.

A korábbi évek versklipjei a Nemzeti VERSeny YouTube csatornáján érhetők el. A Nemzeti VERSenyt a Nemzeti Kulturális Alap és a „30 éve Szabadon” Emlékbizottság támogatja – áll a közleményben.

Borítókép: illusztráció