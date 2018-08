Magas rangú kitüntetést kapott a Kurultáj főszervezője

Érdemrendet kapott Türkmenisztánban Bíró András Zsolt antropológus kutató, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke, a legnagyobb magyar hagyományőrző rendezvény, a Kurultáj főszervezője.

A kitüntetést maga Gurbanguly Berdimukhamedov türkmén államelnök adta át a nagyszabású „Türkmén lovak Ünnepe” elnevezésű nemzetközi fórumon.

Az ünnepségen elhangzott: Bíró András Zsolt a türkmén lovas hagyományok, a türkmén kultúra megőrzéséért és színvonalas, méltó bemutatásáért kapta a kitüntetést. Bíró 8 éve tagja a türkmenisztáni székhelyű Nemzetközi Ahal-teke (türkmén lófajta) Szövetségnek.

A mai ahal-teke lófajta őse jelentős szerepet játszott az ősmagyarság (a magyar törzsszövetség) lóállományának kialakításában is. Ez is egy fontos történelmi kapocs – a genetikai és egyéb kulturális, néprajzi, zenei hasonlóságok mellett – a magyar és türkmén nép történetében. A viszonylag zárt Türkmenisztán kevés nemzetközi civil együttműködésben vesz részt, azonban az évek során a Magyar-Turán Alapítvány által több együttműködés is megvalósult Magyarország és Türkmenisztán között, valamint a türkmének nagy létszámú hivatalos küldöttséggel vesznek rész a magyarországi Kurultájon, ami idén augusztus 10-12 között kerül megrendezésre Bugacon.