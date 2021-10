Liszt Ünnep: további neves előadók szerepelnek a programban

További neves eladók szerepelnek az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjában: Budapestre érkezik a világhírű New York-i előadó-dalszerző, Cory Henry; különleges dupla bemutatóra készül Vajda Gergely, Horváth Csaba és a Forte Társulat; hazánkba látogat Gilberto Gil, indul a Budapest Showcase Hub és az esztergomi bazilikában is tartanak egy koncertet.

Szerdán a Magyar Jazz 2020 című koncerten a Müpa Zeneműpályázatán diadalmaskodó művek, egészen pontosan a kis dzsesszformációra írt alkotások közül is a legjobbak – Jónás Rezső, Kaltenecker Zsolt, Oláh Dezső, Oláh Krisztián, Szabó Dániel Ferenc és Tzumo Árpád kompozíciói – mutatkoznak be a BMC színpadán.

Vajda Gergely zeneszerzőnek és Horváth Csaba rendező-koreográfusnak köszönhetően az Esterházy Péter Fuharosok című művéből készült monokoncert-opera bemutatójában Joseph Haydn-, Kurtág György-, Ligeti György-, Charlie Parker-, Arnold Schönberg- és Richard Wagner-idézetek is felbukkannak. A mű George Benjamin Into the Little Hill című alkotásával egy estén mutatkozik be csütörtökön a Müpa Fesztivál Színházában.

Cory Henry New York-i multiinstrumentalista előadó, dalszerző, producer csütörtöki lemezbemutató koncertje a Liszt Ünnep egyik leginkább várt eseménye.

A Liszthez hasonlóan csodagyerekből lett kivételes művészt lehetetlen beskatulyázni egyetlen zenei stílusba vagy műfaji kategóriába, hiszen a gospel, a blues, az r&b és a dzsessz világában egyaránt alkot. Tizenéves korában Kenny Garrett szaxofonos turnécsapatával járta a világot és többek közt olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Yolanda Adams gospelénekesnő, P. Diddy, az Imagine Dragons, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz vagy a Grammy-díjas Snarky Puppy zenekar, melynek tagja volt. Budapestre szeptemberben megjelent legfrissebb, Best of Me című lemezével érkezik.

Pénteken Liszt egyik legkiemelkedőbb műve, az Esztergomi mise az E

esztergomi bazilikában csendül fel a Magyar Rádió Énekkara és a Pannon Filharmonikusok tolmácsolásában, Farkas Róbert vezényletével és olyan kiváló szólistákkal, mint Pasztircsák Polina, Láng Dorottya, Brickner Szabolcs és Bretz Gábor.

Szombaton Bartók Béla Kossuth-szimfóniája és Liszt remekműve, a Les Préludes mellett Szentpáli Roland A magyarokhoz című kompozíciójának ősbemutatója hangzik el a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, az esten a Budafoki Dohnányi Zenekart Hollerung Gábor vezényli.

Az érdeklődők ingyenes online közvetítéseken követhetik a Liszt-ünnep rendezvényeit a Liszt Ünnep csatornáin.

A vasárnap záruló első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjáról és eseményeiről a www.lisztunnep.hu oldalon találhatók további információk.

A Liszt Ünnep közösségi oldalain backstage-videók és interjúk engednek bepillantást a színfalak mögé, a fesztivál hivatalos blogján pedig interjúk, cikkek, kulisszatitkokat is felfedő podcastok, tematikus olvasnivalók, lejátszási listák és érdekességek várják a fesztiválozókat: https://lisztunnep.blog.hu/.