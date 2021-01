Ingyenes és fizetős előadásközvetítést kínál hétvégén az Opera

Az új évben új műsorrend szerint sugározza online műsorát hétvégenként a Magyar Állami Operaház.

Az Opera Otthonra fizetős közvetítései, elsőként a Tündérkirálynő c. noir-opera felvételével január 9-én, szombaton 19:00 órától látható a jegy.hu felületén.

Az Opera Facebook-oldalán és az Origón továbbra is 20:00 órától elérhető ingyenes közvetítések közül a jövőben a MaszkaBál áriaestjei péntekenként és vasárnaponként jelentkeznek – ezúttal január 8-án az énekes testvérpár Kissjudit Anna és Kiss András, január 10-én pedig Mester Viktória és Nagy Zoltán fellépéseivel – míg az Opera Zenekar és Énekkar kamarakoncertjei az ugyancsak ingyenes Tercett-Trió sorozatban hétfőnként tekinthetők meg.

A pénteki MaszkaBál egyik fellépője Kissjudit Anna, aki 2020-ban kapott mesterdiplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Számos hazai és nemzetközi énekverseny díjazottjaként 2019-ben debütált nagy sikerrel az Erkel Színház Gioconda előadásában, a Vak asszony szerepében. Jelenleg a berlini Staatsoper Unter den Linden operastúdiójának tagja, a Liz Mohn Kulturális Alapítvány és az Oper in Berlin ösztöndíjasa. 2021 augusztusában a Wagner Társaság ösztöndíjasként részt vehet a Bayreuthi Ünnepi Játékokon.

Kiss András számos előkelő helyezés mellett többször sikeresen szerepelt az Országos és Nemzetközi Simándy József Énekversenyen, és döntőse volt a veronai Bohémélet-versenynek is. A Magyar Állami Operaházban 2014 őszén debütált Dohnányi Ernő A tenor című vígoperájában, azóta pedig rendszeres fellépője a dalszínháznak elsősorban Mozart, Puccini és Verdi operáiban. Munkásságát 2018-ban Magyar Bronz Érdemkereszttel jutalmazták. Az est művészeti vezetői Magyar Orsolya és Kovács Katalin, műsorvezetője Gyüdi Melitta, zongorán közreműködik: Hidegkuti Pálma.

Az Opera Otthonra új fizetős szolgáltatásában a jegy.hu-n elsőként Purcell A tündérkirálynő című művének 2016-os operaházi felvétele látható 2021. január 9-én, szombaton 19:00 órától.

Purcell Tündérkirálynője eredetileg „semi-opera”, azaz Shakespeare Szentivánéji álmának előadásához készült zeneszámok sora, melyek csupán a prózai művel együtt nyernek igazi értelmet. Almási-Tóth András rendező a zeneszámokat a próza elhagyásával illesztette egyedi történetbe, amelyben egy, a noir műfaját idéző nagyvárosi történet bontakozik ki magányos szereplőkkel, bűnnel, gyilkossággal és szerelemmel. A város „erdejében” játszódó produkció látványvilágának megteremtésében Sebastian Hannak díszlettervező, Lisztopád Krisztina jelmeztervező, valamint Widder Kristóf mozgástervező volt a rendező segítségére.

Az előadás főbb szerepeit Baráth Emőke (Tündérkirálynő), Fried Péter (Költő), Gianluca Margheri (Idegen), valamint Ducza Nóra, Szemere Zita, Daragó Zoltán, Rab Gyula és Szappanos Tibor alakítják. Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara (karigazgató: Strausz Kálmán), Fekete-Kovács Kornél és a Fekete-Kovács Kvintett, vezényel Benjamin Bayl.

2021. január 10-én, vasárnap 20:00 órától ismét két kiváló énekes fellépésével folytatódik az Opera ingyenes MaszkaBál közvetítéssorozata az intézmény Facebook-oldalán és az Orgión.

A mezőtúri születésű Mester Viktória a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után négy évadon keresztül volt a Miskolci Nemzeti Színház állandó vendége, ahol énekelte többek között a Carmen címszerepét és Miklóst a Hoffmann meséiből. A Magyar Állami Operaházban 2006 októberében debütált a Rigoletto Maddalénájaként, s azóta is állandó fellépője a dalszínháznak, ahol Mozart operáitól kezdve kortárs művekig terjed repertoárja. 2014-ben Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el munkásságát.

A kolozsvári bariton, Nagy Zoltán szülővárosában A sevillai borbély Basiliójaként lépett először színpadra. 2008 és 2010 között a dalszínház történetének legfiatalabbjaként lett a Bécsi Állami Operaház tagja. Visszajáró vendége többek között a hamburgi, lipcsei, nizzai, athéni és palermói színházakban, repertoárján elsősorban olasz és francia operák mellett Mozart- és Wagner-szerepek is megtalálhatók. Az Erkel Színházban 2013-ban mutatkozott be a Háry János címszerepében, azóta is rendszeres résztvevője az Opera produkcióinak. Az est művészeti vezetői: Tóth Erika és Mányik Albert, műsorvezető: Ókovács Szilveszter, zongorán közreműködik: Kálvin Balázs.

2021 januárjától az Opera énekkari és zenekari művészei hétfő esténként 20:00 órától mutatják meg tehetségüket a Tercett-Trió Facebookon és az Origón látható ingyenes közvetítéssorozatban. Az új év első műsorában, 2021. január 11-én a Kórus francia esttel jelentkezik, a Zenekar barokk és klasszicista szerzők mellett egy, az előző század fordulóján élt magyar zeneszerző műveivel lepi meg a közönséget.

Az énekkari művészek előadásában César Franck a Szent Klotild ünnepére komponált Quare fremuerunt gentes (Miért háborognak a nemzetek) hangzik el Magyari Eszter, Takács András, Fenyvesi Attila és Búra Attila (ének), valamint Balás Péter (nagybőgő) és Andrássy-Neuenstein Krisztina (orgona) előadásában, Csiki Gábor vezényletével. A folytatásban Hector Berlioz művei, a Szabad kvint-kánon, valamint az Hélène és az Ophelia halála c. balladák részletei csendülnek fel Magyari Eszter és Mizsei-Takács Zsuzsanna tolmácsolásában, Andrássy-Neuenstein Krisztina zongorakíséretével.

Az Opera Zenekar tagjai Wolfgang Amadeus Mozart g-moll szimfóniája I. tételének rézfúvósokra hangszerelt változatát Könyves-Tóth Mihály és Dávida Tamás (trombita), valamint Bencze Csaba és Zakó Norbert (harsona) szólaltatja meg. A kecskeméti születésű Moór Emánuel (1863–1931) zongoraművész-zeneszerző Szvit három hegedűre című darabjának I-II. tételét Fahidi Patrícia, Gál Károly és Tury Enikő adja elő. Johann Friedrich Fasch (1688–1758) német hegedűművész oboára és fagottra komponált F-dúr szonátáját Káli-Fonyódi Fruzsina és Baráth Nóra (oboa), valamint Polonkai Judit és Bánfi József (fagott) tolmácsolásában élvezhetik a közvetítés nézői. Az évad tematikájához fűződően a zenekari művészek is készülnek francia zeneművel: Jean-Philippe Rameau (1683–1764) A gáláns indiák című operabalettje No. 1 Menuett, No. 4 Danse des Sauvages, No. 5 Air és No. 6 Tambourin tételeinek brácsakvartettre hangszerelt változata Török Mátyás, Lukács Attila, Babácsi Csaba és Kovács Attila előadásában lesz hallható.