Huszonhét film szerepel a 9. Friss Hús fesztivál nemzetközi programjában

Rekordszámú, 27 nemzetközi filmet vetítenek a 9. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, amelyet új időpontban, május 27. és június 2. között rendeznek a budapesti Toldi moziban és további szabadtéri helyszíneken.

Ebben az évben először rendezik meg öt kategóriában – Találkozások, Furcsaságok, Családban marad, Felnövéstörténetek mellett a Határesetek címet viselő blokkban a fesztivált. Az utolsó kategróiában olyan külhoni vagy tiszteletbeli magyarok alkotásai lesznek láthatóak, amelyek a hazai válogatásból kimaradtak – olvasható a szervezők tájékoztatójában.

A programban szerepel Tomek Ducki lengyel-magyar alkotó Plantarium című filmje, Varga Katalin balladája és Peter Strickland, a Berberian Sound Studio tiszteletbeli magyarnak számító angol rendezőjének Cold Meridian című kisfilmje, amely az ASMR-jelenséggel foglalkozik.

A szlovéniai születésű Horváth Botka Áron Bits című filmjében Nagy Zsolt színész ígéri meg filmbéli fiainak, hogy elviszi őket a Hungaroringre.

Versenybe száll Mihályi Michaela és David Stumpf Sh_t happens-t című animációs filmje, amelyet a Velencei Filmfesztivál programjába is beválogattak.

A Friss Húson mutatkozik be a magyar közönségnek Adrien Mérigeau rendezőnek a rövid animációs Oscar-díjra jelölt Genius Loci című alkotása, amely egy fekete nő észleléseit mutatja be Párizsban.

Műsorra tűzik Olga Lucovnicova rendezőtől a Berlinale rövidfilmes programjában díjat nyert My Uncle Tudor című alkotását, amely a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doc Nomads programjában készült.

Látható lesz Tarr Béla egykori tanítványa, Rand Abou Fakher So We Live című filmje is, amely Berlinalé rövidfilmes programjában is szerepelt.

Leonardo van Dijl Stephanie című, tornászlányról szóló alkotása a cannes-i filmfesztivál rövidfilmes programjában szerepelt, Georgi M. Unkovski Sticker című kisfilmjét a Sundance Filmfesztivál válogatta be a programjába, Serhat Karaaslan török alkotó The Criminals című alkotása, amely egy fiatal török pár megpróbáltatásait mutatja be, forgatókönyvírói díjat nyert a Sundance Fesztiválon.

Több kisfilm is foglalkozik a turizmus kizsákmányoló hatásával: Maité Sonnet francia alkotó Massacre és Dekel Berenson Ashima című filmje.

A visszatérő alkotók között van Ivar Aase norvég rendező, aki a Glass House című filmjével a 2017-es Friss Hús legjobb nemzetközi rövidfilm díját nyerte. Ebben az évben Cam Boy című, egy különös szerelmi történetet feldolgozó új alkotásával érkezik a Friss Húsra.

A nemzetközi versenyben a legjobb film díját és a zsűri különdíját ítélik oda, de a közönség is szavazhat kedvenc külföldi filmjéről – olvasható a tájékoztatóban.