Hazafias versekkel erősítik a gyerekek magyarságtudatát

Délvidékről és az anyaországból is érkeztek résztvevők az idei Sajó Sándor hazafias versmondó versenyre, amelyet a Kátai-tanyán rendeztek meg.

Igazi magyar tanya a délvidéki rónaságban

A Kátai-tanyán a nyári táborokon kívül erdei iskolákat is szerveznek, többségében magyar gyerekeket fogadnak. Egynapos kirándulásokkal is várják az iskolásokat, a diákok ilyenkor lovagolhatnak, szamaragolhatnak, kocsikázhatnak, megnézhetik az állatudvarban levő állatokat. A birtok az évtizedek folyamán igazi magyar tanyává fejlődött, ahol sokszínű programokkal várják a látogatókat. A vendégek kézműves-, hagyományőrző-, és természetismereti foglalkozások, lovaglás, szamaragolás, sétakocsikázás, fejtörő játékok, tréfás vetélkedők közül választhatnak. A természetjárás, az ökotúrázás és a gyógynövénygyűjtés mellett az évszaknak megfelelően szánkózhatnak vagy korcsolyázhatnak is.