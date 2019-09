Fiatalos életörömtől lüktet a Magyar Nemzeti Balett új bemutatója

Az Episode 31 című darabban megjelennek a mindennapok feszültségei, a bosszúság és a fájdalom motívumai is.

Alexander Ekman Episode 31 című, a New York-i Juilliard School végzős növendékeinek készített látványos koreográfiáját mutatja be 1st Steps elnevezésű új, modern estjén a Magyar Nemzeti Balett. Az Erkel Színházban 2019. szeptember 6. és 18. között öt alkalommal látható előadásban Johan Inger, Jiří Kylián és Hans van Manen népszerű repertoárdarabjai is szerepelnek.

Energikus, életvidám ritmikával teli alkotást készített a neves amerikai előadóművészeti egyetem diákjainak Alexander Ekman. Az 1984-ben született fiatal svéd táncos- koreográfus, aki a darab születésekor maga sem volt 30 éves, jól ismerte táncosai rapszodikus és színes lelkivilágát, amelyet az Episode 31 is visszatükröz.

Harmincegyedik, csaknem félórás alkotásában így az öröm sodró lendületű pillanatai mellett feltűnnek a mindennapok feszültségei, a bosszúság és a fájdalom motívumai is.

A 18 táncossal színpadra állított produkcióban többek közt a klasszikus és a modern balett, a sztepp, a jazztánc, a groovy dance elemei ötvöződnek, amihez a zenei alapokat a New Yorkban élő svéd zeneszerző, Mikael Karlsson és Ane Brun norvég dalszerző számai, valamint Erik Satie 19. századi francia komponista művei szolgáltatják.

Az ősbemutató próbafolyamatnak különösen izgalmas pillanata volt a táncosok számára az a flashmob, amikor az együttes tagjai a frissen betanult mozdulataikat New York utcáin-terein is bemutatták a járókelők nem kis meglepetésére. Ezt a hagyományt számos más együttes, köztük a Joffrey Ballet, a Finn Nemzeti Balett, a Királyi Új Zéland-i Balett és a Pennsylvania Balett is továbbvitte a betanulások során, most pedig Fernando Troya betanító és Venekei Marianna próbavezető balettmester útmutatásai alapján a Magyar Nemzeti Balett művészei is végigtáncolták Budapest főbb

nevezetességeit, aminek felvételei ugyancsak az előadás részét képezik.

Az előadásban közreműködik többek közt Majoros Balázs, a Magyar Nemzeti Balett Kamaraművésze a 2019/20-as évadban, valamint Rónai András, Asai Yuka, Carulla León Jessica, Crnić Nika, Földi Lea, Darab Dénes, Ishizaki Futaba, Kelemen Ágnes, Molnár Dávid, Morvai Kristóf, Pesel Anita Tiffany.

Ugyancsak ebben a produkcióban mutatkozik be a Magyar Nemzeti Baletthez a Királyi Svéd Balettből címzetes magántáncosi rangban hazatérő Ecseki Ágota és a Lengyel Nemzeti Balettből a kartáncosok közé igazoló Kóbor Demeter.

Az Episode 31 premierjét megelőzően a 1st Steps-est részeként ismét látható az elmúlt évek néhány népszerű modern darabja, így Hans van Manen Trois Gnossiennes című duettje ugyancsak Erik Satie zenéjére, Johan Inger Ravel Bolerójára és Arvo Pärt zongoradarabjára készült alkotása, a Walking Mad és Jiří Kylián Steve Reich zenéjére készített női koreográfiája, a Falling Angels.

A három műben az együttes szólistái közül Balaban Cristina, Felméry Lili, Kekalo Iurii, Kerényi Miklós Dávid, Kosyreva Diana, Leblanc Gergely, Radziush Mikalai, Starostina Kristina, a hosszabb szünet után visszatérő Tanykpayeva Aliya, valamint Timofeev Dmitry is közreműködik.

A 1st Steps a 2019. szeptember 6-i premiert követően szeptember 7-én és 8-án, valamint 17-én és 18-án látható az Erkel Színházban.

Borítókép: Az Episode 31 táncosai: Kiyota, Szegő András, Molnár Dávid, Sardella Francesco, Kelemen Ágnes, Bakó-Pisla, Furuhashi, Pesel Anita Tiffany, Uehara Emi, Majoros Balázs, Asai Yuka, Kóbor Demeter, Zhukov Dmitry Motomi, Földi Lea, Ishizaki Futaba