Erős filmek közül válogat a ma kezdődő Magyar Mozgókép Szemle

A szombatig tartó rendezvényen 59, Magyar Filmdíjra jelölt művet, valamint számos versenyen kívüli filmet vetítenek a Corvin moziban.

A szemlét kedden Szabó István új filmje, a Zárójelentés nyitja. A rendezvény díszvendége a film főszereplője, Klaus Maria Brandauer neves osztrák színész lesz, aki a nyitóeseményre érkezik Budapestre.

„Az egyetemes filmművészet egyik kiemelkedő színészéről van szó, aki ráadásul immár négy magyar film főszerepében volt látható. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy el tudott jönni, ráadásul egy olyan film kapcsán, amelyben ismét együtt dolgozott egy klasszikus nagy csapat, amely három Oscar-jelölést és ebből egy Oscar-díjat is elhozott” – mondta Klaus Maria Brandauerről az MTI-nek Novák Emil, az eseménysorozatot a Nemzeti Filmintézet támogatásával szervező Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke. (Klaus Maria Brandauer Szabó István és Koltai Lajos operatőr három korábbi, nagy sikerű filmjében, a Mephistban, a Redl ezredesben és a Hanussenben is főszerepet vállalt.)

Idén összesen 114 filmet neveztek az alkotók a szemlére, amelyet a Magyar Filmakadémia Egyesület a Nemzeti Filmintézet támogatásával rendez meg.

Az előzsűri által kiválasztott 59 művet nagy vásznon láthatja a közönség: a televíziós forgalmazású filmeket ingyenesen, a nagyjátékfilmeket 500 forintos áron.

A Magyar Mozgókép Szemlén versenyen kívüli alkotásokat is vetítenek és szakmai programok is színesítik a kínálatot.

A Magyar Filmdíjra huszonnyolc kategóriában jelöltek alkotásokat. A legjobb játékfilm díjára a Valan (rendező: Bagota Béla), az Akik maradtak (Tóth Barnabás), a Drakulics elvtárs (Bodzsár Márk), a FOMO – Megosztod és uralkodsz (Hartung Attila), valamint az Apró mesék (Szász Attila) pályázik, de látható a szemlén a Guerilla, a Seveled, a Most van most, a Szép csendben és a Szeretlek mint Állat! is.

A tévéfilmek közül a Foglyok, az Egy másik életben, a Házasságtörés és a Nino bárkája a jelölt, szerepel továbbá a programban a Cseppben az élet, a Tabukról tabuk nélkül, az Alvilág, a 200 első randi és A mi kis falunk című televíziós sorozat egy-egy epizódja, valamint tíz-tíz animációs, ismeretterjesztő, kisjáték- és dokumentumfilm.

A jelölt filmek mellett az internetes világból jövő mozgóképek válogatásából, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak filmjeiből, valamint a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjas alkotóitól is látható egy-egy film.

A programban szerepel Szabó István Apa – Egy hit naplója című alkotása, Gertler Viktor Az aranyember című műve, András Ferenc Veri az ördög a feleségét című filmje, Bereményi Géza Eldorádó című alkotása és Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk című filmje is.

A szakmai programok közül kiemelkedik az újonnan megalakult MADOKE (Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete) nyílt vitafóruma a Magyar Filmakadémia szervezésében, amely a dokumentumfilmes műfajok határairól és alkotóiról szól.

A Magyar Filmdíj győztes alkotásait a Magyar Filmakadémia tagjai titkos szavazáson választják ki, a díjátadót március 5-én este a Vígszínházban rendezik meg.