Csodás évfordulót ünnepel a Talamba ütőegyüttes

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Viczián Imréné szül. Petrovszki Mária békéscsabai lakos 2019. október 24-én, 86 éves korában csendesen megpihent. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család

„Nem hal meg az, akinek emléke Örökké szívűnkben él.” GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth Mihály békéscsabai lakos 78 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 5.-én 15 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Kegyeletüket egy szál virággal róhatják le. Ezúton köszönjük mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS Szerető szívvel emlékezünk Édesanyámra, ómamánkra Vékás Gézáné szül. Sánta Katalin 1919-1989 születésének 100-dik évfordulóján. Lánya, és unokái

"Drága Édesanyánk köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Szívünkben itt él emléked örökké. Szorgalom és munka volt az egész életed. Szívedben nem volt más, csak jóság szeretet." MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk Bartolák Istvánné szül. Krizsán Ilona halálának 1. évfordulóján. Szerető családja.

"Gondolatainkban és szívünkben örökre velünk maradsz." GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Zsíros Endréné szül. Herpai Mária körzeti nővér békéscsabai lakos rövid szenvedés után 81 éves korában elhunyt. Hamvait 2019. november 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Botyánszki András vállalkozó kamuti lakos 2019. október 23-án, 74 éves korában elhunyt. Temetése végakaratának megfelelően szűk családi körben megtörtént. Aki tisztelte és szerette, kegyeletét sírjánál a kamuti temetőben róhatja le. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Horga Ferencné szül. Szabó Margit csorvási, volt békéscsabai lakos 92 éves korában csendesen megpihent. Hamvait 2019. november 5-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a békéscsabai Tompa utcai evangélikus temetőben. A gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy Zoltán volt ÁÉV dolgozó békéscsabai lakos 79 éves korában hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt. Búcsúztatója szűk családi körben kerül megtartásra. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Kocsis Imre békéscsabai lakos, hosszantartó betegség után 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 7-én 10 órakor a békéscsabai Vasúti temetőben lesz. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy Tuska Pál (volt postás, BM dolgozó) békéscsabai lakos türelemmel viselt súlyos betegség után 2019. október 27-én, 80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 8-án 13 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti (Felsővégi ) temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

" IN MEMORIAN" Megemlékezés Szeretett Férjem, Imádott Édesapánk Kedves Tatánk, igen Tisztelt Apósunk BORSÓS ANTAL 1933-10.27-1999-11.01 Geszt, Kossuth utca 31. sz. alatti lakosra aki egy pillanat alatt távozott szerető családjai köréből , váratlanul itt hagyva e földi világot, de hiába múlik el az idő, nem hoz enyhülést fájdalmunkra. "Az ég könnye is záporban szakad, Isten sötét szempillái alatt, A koporsóra hullt a rög, kopogva, Hiába bíztunk eleitől fogva..." Csak egyszer alkotott bár olyat, minő Te voltál s hasztalan repül tova, Hozzád hasonlót nem szül soha.... Egy régi szempár fénye éget, hang suttog, elfoszló zene s nyomán a szívünkben újra éled letűnt idők igézete. Halálának 20. évfordulóján örök szeretettel, örök hálával, hogy ismerhettük és szerethettük őt. Juliska, Annuska, Juli, Lacika, Judika, Laci, András

" Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czár Lajosné szül.: Kvasz Ilona békéscsabai lakos 2019.október 23-án 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. november 04-én 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kokavecz András mezőmegyeri lakos 55 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése szűk családi körben történt a mezőmegyeri evangélikus temetőben. A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk id. Andor László halálának 22. évfordulóján, özv. Andor Lászlóné (Balogh Eszter) halálának 14. évfordulóján, Kamuton. Családjaik, unokáik, dédunokáik

"Éltem értetek, szeretetben veletek. Ha gondoltok rám, mindig itt leszek köztetek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Laurinyecz Jánosné szül. Laurinyecz Dorottya 92 éves korában 2019. október 29-én csendesen megpihent. Temetése 2019. október 31-én 10 órakor lesz a kétsopronyi köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.

Öt éve, hogy nem vagy itt velem, Nem fogod már a kezem Ha hívlak senki nem felel Ha haza indulok én, jól tudom nem vársz már én rám nem jössz már többé elém. Olyan szomorú mindig egyedül lenni Valakit várni hiába keresni, Valakit várni, ki nem jön többé Valakit szeretni, mindig és örökké. De majd ha az én időm is lejár, Tudom, hogy Te is várni fogsz reám, az út túloldalán. És azután együtt leszünk Örökre már, addig is minden nap gondolok rád. MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Laduver József nyugalmazott rendőr alezredes halálának 5. évfordulóján. Felesége, lányai és családjuk.

"Megállunk némán a sírod felett, s fájón őrizzük emlékedet." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Júrás Istvánné szül. Seres Etelka csorvási lakos 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 31-én 13 órakor lesz a csorvási köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kundla Mátyás (volt Hűtőházi nyugdíjas) dobozi lakos 78 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 4-én 11 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

" Nem hal meg az, akinek emléke örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy VALACH PÁL volt békéscsabai lakos 91 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. október 30-án 14 órakor lesz a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Az Édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. Vas Istvánné született Tarkovács Julianna békési lakos 85 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 29-én 13 órakor lesz a békési Rózsa temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család