Borsodi Bollywood, makuka és furik – Miskolcra visz a Road Movie legújabb klipje

Makukát ropogtatva furikázzák fel Kakast az Avasra a Road Movie videoklipsorozat legújabb részében. A Bohemian Betyars hazatért Miskolcra, ahol megírták Borsod-Abaúj-Zemplén megye alternatív himnuszát, azon a nyelven, amit csak a borsodiak értenek. Debütál a Makuka, a Road Movie országjáró videóklip-sorozat tizenharmadik klipje.

A Bohemian Betyars világcsavargói hazatértek Miskolcra, új daluk, a Makuka és a hozzá készült videóklip borsodibb nem is lehetne, hiszen lakótelepek és természeti csodák máshol is vannak, de ott nem használnak olyan szavakat, mint a furik és a pacuha. A Bohemian Betyars viszont szó szerint ezekből a tipikusan borsodi kifejezésekből építette fel új dalát, és erre alapul a Freund Ádám rendezte videóklip is.

“A Makuka egy igen különleges szám a zenekar repertoárjában. Egyrészt a legelső dalaink között megtalálható Megjöttek a fiúk című számon kívül sosem utaltunk a borsodi gyökereinkre, a mostani számmal pedig 12 év után berúgjuk az ajtót, és minden sorában található valami megfoghatatlan borsodi bors-sors.” – mondta Kakas, azaz Palágyi Máté hegedűs-énekes, aki a klip főhőse – egy valódi tyúkkal együtt. “Borsod megye sok mindenről híres, de az egyik, ami legszembetűnőbb és amire büszkék vagyunk az a nyelvjárás és olyan szavak mindennapos használata, mint például a ‘makuka’ vagy ‘furik’, amire máshol az országban csak pislog az ember, hogy mit is ért alatta a borsodi cimborája.” – meséli Szűcs Levente énekes. “Ezt meglovagolván összegyűjtöttünk körülbelül negyven ilyen szót, azokat kis cetlikre írtuk, egy kalapban összekevertük, mindenki kihúzta a magáét, majd azokat felhasználva írtunk egy-két sort, ki-ki a maga lapjára. Ezt továbbadtuk a mellettünk lévőnek, akinek folytatni kellett a verset, míg körbe nem ért az összes költemény. Ezekből az irományokból aztán kiválogattuk a legjobb sorokat, azokat egybe gyúrtuk, és megszületett a Makuka dalszövege.”

A Makuka videóklipje hűen követi a dal hangulatát, a Road Movie oldtimer Ikarusa ezúttal a Macskajaj egyik jelenetébe is begördülhetett volna. A Makuka Miskolca nem a füstös Acélváros, hanem annál sokkal vidámabb, főszerepben a város egyik nevezetességével, az avasi tévétoronnyal. A klip rendezője, Freund Ádám nem először dolgozott a zenekarral, így a kliphez is kész elképzelései voltak. “Régóta érdekel, hogy hogyan lehet a Bohemian végtelenül felszabadult energiáit megmutatni egy klipben, erre ez a szám pedig teljesen alkalmas volt. Nagyon inspiráló, ahogyan ők egy közösségként működnek, gyakorlatilag egy szabad verselős formában írtak egy allegorikus szöveget a Borsod környéki tájszólásokból. A klip ennek a romantikáját próbálja meg kihasználni: táncos koreográfiával és különböző filmnyelvi megoldásokkal utal a szavak jelentésére. Mindezt egy úgynevezett “balkán-bollywood” stílusban próbáltuk meg elhelyezni, hogy visszaadja a szám hangulatát.” – mondta Ádám, akinek rövidfilmjét, a Földiek-et számos díj és külföldi fesztiválszereplés mellett Diák-Oscar díjra is jelölték, legutóbbi klipjével pedig megnyerte a legjobb rendezés díját a Magyar Klipszemlén.

Miskolc a tizenharmadik állomása a Road Movie videóklip sorozat ország- (és világ) járásának. A 2019 nyarán a Balaton déli partjáról indult sorozat járt már a Hiperkarmával a Mecsekben, a Roaddal a Mátrában, Rúzsa Magdival a vajdasági Kishegyesen, a Bagossy Brothers Company gyergyói hegyei között, Miskolc előtt pedig Székesfehérvár, Debrecen, Budapest és legutóbb Sopron is megmutatta már magát. A Road Movie dalaiban és klipjeiben ismert magyar zenekarok, énekesek mutatnak be egy-egy szívükhöz közel álló tájat a saját szövegeiken, dalaikon, emlékeiken keresztül. A Road Movie videoklipekhez egy-egy Road Movie Guide útifilm is készül, ahol a zenekarok tagjai kalauzolják végig Till Attilát a kedvenc helyszíneiken.