A magyar közönséggel együtt emlékezett özvegye Pavarottira

Nicoletta Mantovani, Luciano Pavarotti özvegye is tiszteletét tette a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi filmfesztiválon, hogy a férjéről készült dokumentumfilmet népszerűsítse.

Az Oscar-díjas rendező, Ron Howard Pavarottiról készült dokumentumfilmjének gálavetítésén még szeptember 20-án, pénteken este vehettek részt a filmfesztivál látogatói. Bár először szerdán láthatta a publikum a Pavarottit, ez a vetítés mégis különleges volt: a világhírű tenor özvegye, Nicoletta is eljött ezen az estén. Mosolygós, közvetlen és kedves nő lépett a színpadra, aki igyekezett átadni valamit abból a szeretetből, amelyet 12 évvel ezelőtt elhunyt szerelme is próbált belecsempészni a világba csodálatos hangjával és lenyűgöző személyiségével – írja beszámolójában a boon.hu hírportál.

Kedvesen üdvözölte a nézőket, majd elmondta, jó érzés látni, hogy még mindig ennyi ember szívében él Luciano. Számára azonban mindig nehéz megnézni a filmet, hiszen nagyon bensőséges, családi felvételeket is felhasznált a hollywoodi direktor. Így a vetítésen ő nem vett részt, a végére érkezett vissza, hogy válaszoljon a kérdésekre és meghallgassa a véleményeket.

Az emberi oldal

A film ötlete a Pavarotti Alapítványtól származott, ők keresték meg Ron Howardot ehhez, a célja pedig az volt, hogy megmutassák, mit tett Pavarotti a világért, az elesettekért, ki is volt ő valójában és hogy életben tartsák az emlékét. A mozi valóban grandiózus, elgondolkodtató mondatokkal, de nevetés híján sem maradtunk. Pavarotti jó kedélyű és vidám ember volt, sokat mókázott annak ellenére, hogy minden este meghalni ment fel a színpadra, a képsorokon mindkét oldalát megismerhették a nézők. Nevettem, sírtam, szomorkodtam, tipródtam vele, az áriáitól pedig libabőrös lettem és elhatároztam, hogy újra járok operába. Sikerült nagyon közel hozni hozzánk ezt a hatalmas tehetséggel megáldott legendát, a 20. század egyik legnagyobb alakját.

A dokumentumfilm egyébként Nicoletta szerint tökéletesen visszaadta a legendás tenorista igazi személyiségét, hiszen láthattuk az esendő emberi arcát is. Voltak jó és rossz döntései, remek és szomorú pillanatai, de soha nem adta fel, megfertőzte az embereket a pozitív hozzáállásával, ez volt a személyiségének a magja, és a filmnek is ez az egyik központi mondanivalója. Ez a szemlélete abban is megnyilvánult, hogy nem foglalkozott a cél nélküli kritikákkal, csak akkor hallotta és fogadta meg, ha azok építő jellegűek voltak és fejlődhetett általuk.

Közönségtalálkozó

A közönségtalálkozó rögtön egy erős kérdéssel indult. Az egyik néző arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet egy ilyen tragédiából felállni. Nicoletta elmesélte, hogy természetesen nagyon nehéz volt, de Lucianotól megtanulta, hogy pozitívan kell szemlélni a világot, hiszen ő minden nehéz pillanatban a megoldást kereste és az életszeretete segítette át a nehéz helyzeteken, így Nicolettát is. A filmben ezt is szerették volna megmutatni másoknak is, hogy erőt adjon. Megható volt látni, hogy ennyi év után is mélyen érinti, amikor a férjéről beszél, könnybe lábadt szeme erről árulkodik.

Felmerült az a kérdés is, hogy milyen viszonyt ápol Nicoletta az énekes első feleségével és gyermekeivel. Elmesélte, hogy eleinte, ahogyan a sajtóban is olvasható volt, nem volt felhőtlen a kapcsolatuk. Azonban a gyerekek a családi békét is képesek helyreállítani. Pavarotti legkisebb lánya, Alicia és unokája, Katarina egyidősek, néhány héttel egymás után születtek, ők pedig nem foglalkoztak a konfliktusokkal, nagyon jó barátnők kiskoruk óta. Illetve a film készítése is közel hozta a családot, havonta többször is találkoznak, aminek Luciano biztosan nagyon örülne, hiszen ezt szerette volna életében is.

A nézők kíváncsiak voltak arra is, mi van most a közös kislányukkal. Alicia most 16 éves, olyan, mint minden tizenéves, mondta Nicoletta. Ógörögül és latinul tanul, mert bíró szeretne lenni, de nem énekel, szóval azért mégsem egy átlagos tini, ami abból is kiderült, amilyen büszkeséggel beszélt róla az édesanyja. Sajnos a kislánynak kevés emléke van az édesapjáról, hiszen négy és fél éves volt, amikor elveszítette, de tudja, hogy ki volt ő és arra is emlékszik, amikor együtt festettek vagy képregényeket nézegettek.

Magyar vonatkozás

Hallhattunk Pavarotti magyar származású turnémenedzseréről, Rudas Tiborról is, aki mindig nagyon büszke volt a magyarságára, ők pedig szívesen hallgatták a magyarországi történeteit. A tenor halála előtt terveztek egy magyarországi koncertet, ami sajnos a betegsége miatt végül nem jött létre. Nicoletta azonban ezért is örül, hogy a filmfesztiválon bemutathatták a filmet, hiszen Luciano biztosan nagyon boldog lett volna, ha eljöhet, így viszont egy kicsit talán pótolták a rajongóknak az elmaradt koncertet ezzel a filmmel.

A Pavarottit a budapesti nézők szeptember 25-én, szerdán az Uránia Nemzeti Filmszínházban láthatják először. A díszbemutatót az esemény díszvendége, Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész nyitja meg.

Ron Howard dokumentumfilmjét október 10-től országosan is vetítik a mozik.