A délvidéki magyarság egyik legnagyobb ünnepével ér véget a nyár

A rendhagyó módon augusztus utolsó hétvégéjére tervezett rendezvény szervezői több mint félezer vendégre számítanak.

Az V. Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó és Sokadalom résztvevői bőséges programkínálatból választhatnak augusztus utolsó hétvégéjén. A hetvenedik születésnapját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes az Ezerarcú Délvidék összeállítással lép fel. A Hagyományok Háza Hálózat a Vajdaság, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a budapesti Hagyományok Háza együttműködésével augusztus 28-án, a zentai sportcsarnokban tartja meg a rendezvényt.

Juhász Gyula, a vajdasági hálózat munkatársa az eseménysorozat legérdekesebb programjairól is beszámolt.

A rendezvényre, amely immár hagyományt teremtett Zentán, a helyi társulatok mellett az egész Kárpát-medencéből érkeznek népi együttesek A Magyar Állami Népi Együttes az Ezerarcú Délvidék című gálaestjével emeli az ünnep fényét. Továbbá igazi különlegességnek számít Both Józsefnek és párjának a tánctanítása is. A mezőségi hagyományok kiváló ismerői ezúttal a melegföldvári táncokkal ismertetik meg az érdeklődőket az Eszterlánc zenekar kíséretében. Apátfalva táncait pedig Németh Antal Pro Urbe-díjas művész oktatja majd az érdeklődőknek. Ezenkívül a gyermekprogramok és a kézműves foglalkozások is hozzájárulnak az esemény népszerűsítéséhez.

Továbbá két jubileumot ünneplő együttes, a topolyai Csalóka és az óbecsei Fokos zenekar lép fel a rendezvényen. A vajdasági mesemondókat pedig a Mesesátorban hallhatjuk egész napos program keretében. A népszerű kézműves foglalkozásokon a látogatók neves korongozóktól, edény- és hangszerkészítőktől leshetik el a szakmák titkait. Színesíti a repertoárt egy divatbemutató is, amelyen a Kis fekete című pályázatra készült vajdasági viseletkészítők és kézműves alkotók darabjait mutatják be. Ezenkívül a Hencidától Bonchidáig elnevezésű, hagyományőrző vetélkedő és a kirakodóvásár is elengedhetetlen részei a műsorfolyamnak.