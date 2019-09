Visszahelyezték a csúcsdíszt Mezőgyánban

Kovács László református lelkipásztor elmondta, a templom felújítása két területet érint: egyrészt a toronysüveget, másrészt a külső falakat.

A csúcsdíszt még 2015-ben távolították el egy beázás miatt. A császárfa és bizonyos faelemek annyira elkorhadtak, hogy reális veszélyt jelentett, a csúcsdísz leválik a torony­süvegről, és a földre esve balesetet okoz. A munkálatok során a császárfa felső két méterét, valamint az azt rögzítő faelemeket cserélték, emellett lefestették a csúcsdíszt, továbbá a templomot villámhárítóval látták el. A templom külső falai az időjárási viszontagságok nyomán elkoszolódtak, ezért szükséges most annak festése.

Hogy ezeket az összesen 5 millió 555 ezer 555 forintot kitevő korszerűsítéseket végrehajthassák, adománygyűjtést hirdettek Adj egy ötöst! jelmondattal. Ezzel azt üzenték, hogy nem pusztán pénzt kérnek, hanem összefogást is hirdetnek annak érdekében, hogy Mezőgyán lelki otthona, a templom megújulhasson, és közelebb kerülhessen ahhoz, hogy méltó módon fogadhassa a betérőket.

– Az adománygyűjtés széles rétegeket mozgatott meg – folytatta Kovács László. Volt, aki 500 forintot hozott, de akadt olyan család, amely vállalta, hogy júliustól szeptemberig minden hónapban 50 ezer forintot adományoz. Segítik a felújítást a gyülekezet tagjain kívül a mezőgyániak, a településről elszármazottak, sőt a Békési Református Egyházmegye gyülekezetei is felajánlották július 14-i perselypénzük összegét a templom felújítására.

A toronysüveg korszerűsítésének 2,3 millió forintos költségéhez rendelkezésre állt az összeg, azonban a presbitérium úgy döntött, hogy nem állnak le a felújítással, elvégzik a templomfestést is, és az ahhoz szükséges 3,2 millió forint előteremtéséhez folytatják az adománygyűjtést. Azt előreláthatólag december 31-ig meghosszabbítják, hogy a szükséges összeg minél nagyobb része összejöjjön.

Ennek érdekében programokat szerveztek és szerveznek a közeljövőben is. Július 20-án jótékonysági vacsoraestet tartottak, amely mintegy 200 ezer forinttal segítette a templom felújításának ügyét, most szombaton pedig kiállítást megnyitó koncertet tartanak. A program ingyenes, azonban a perselyadományok teljes összegét a korszerűsítésre fordítják.

Fellép Mészáros János Elek, a Csillag születik 2012-es győztese, illetve kiállítják Simon András alkotásait, amelyeket meg is lehet vásárolni, az összeg 30 százalékát a grafikusművész a templom felújítására ajánlotta fel. Szeptember 28-án hálaadó istentiszteletet tartanak, ahol dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szolgál igehirdetéssel.

Dani Attila, Mezőgyán polgármestere elmondta, fontosnak ítéli, hogy megújulhasson a református templom, ami tulajdonképpen a település jelképe, ahogy a vallásos, úgy a nem vallásos emberek is ragaszkodnak hozzá. Az önkormányzat által szervezett lovasnapon és falunapon egyaránt gyűjtötte a gyülekezet az adományokat a felújítás érdekében.

Gyülekezeti házat alakítanak ki pályázati pénzből

A tiszteletes elmondta, a Magyar Falu Program keretében sikeres pályázatot adott be az egyházközség és 23 millió forintot nyert. ­Ebből 15 ­millió forintot ­fordítanak gyülekezeti ház létrehozására, amely folyamatban van és a tervek szerint idén el is készülhet a templom melletti korábbi szolgálati lakás átalakításával.

Emellett 5 millió ­forintból programokat szerveznek, eszközöket vásárolnak. Már be is szereztek egy multifunkciós nagy teljesítményű fénymásolót, amely a programok előkészítését, hirdetését segíti, megérkezett a hangosítórendszer is, amely a templom, valamint a gyülekezeti ház hangosítását jelenti.

Az elmúlt egy évben a tanya­gondnokság fejlesztésére két pályázatot nyertek: közösségi teret alakítanak ki Nagygyantén, valamint az irodát fejlesztik. Egyelőre nem bírálták el azt a pályázatukat, aminek keretében

– ha zöld utat kap – egy öt férőhelyes családi bölcsődét építenének.