Zsura Zoltán az idősotthon körülményeiről tájékozódott

A járványhelyzet kapcsán tájékozódott a tótkomlósi idősek házában zajló munkáról Zsura Zoltán polgármester.

Egyre többet hallani a médiában, hogy a szociális intézményekben, az idősotthonokban több esetben tömegesen szűrtek ki fertőzötteket és számos esetben kellett kórházba szállítani betegeket.

– Ennek kapcsán kértem, hogy a tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Idősek háza üzemeltetőivel Kovácsné Csiszár Klárával, valamint Matejdesz Annával és házi orvosával Dr. Pölös Gabriellával egyeztessünk a kialakult helyzetre való tekintettel – olvasható a tótkomlósi polgármester, Zsura Zoltán Facebook-oldalán.

– Elmondták, hogy a házban megbetegedésre utaló tüneteket senkinél nem tapasztaltak. A zárlat melyet teljes szigorral tartanak fenn már több mint két hónapja tart. Ennek kapcsán sem látogatókat, sem pedig csomagot nem engednek be az intézménybe. AZ ANTSZ javaslatára eddig sem a dolgozóknál, sem pedig a lakóknál nem került sor teszt elvégzésére. A higiéniára és a fertőzés megelőzésére kimondottan nagy hangsúlyt fordítanak. A dolgozók külön helyiségben öltöznek át. Ruháikat protokoll szerint tárolják és kezelik. Az intézményben csak a nyolc ott dolgozó személy léphet be. Egész nap viselik a szájmaszkot, valamint a gumikesztyűt. Rendelkeznek egyszer használatos overállal. Dr. Pölös Gabriella javaslatára még 40 darab FFP2 szájmaszk, valamint 8 darab plexi arcpajzs került megrendelésre. Amennyiben szükségessé válna, izolációs szoba is rendelkezésre áll. Remélhetőleg nem lesz rá szükség – fogalmazott Zsura Zoltán polgármester.