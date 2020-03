Zsombok Réka: nekem a zene a legjobb terápia

Feldolgozásokkal és saját dalokkal örvendezteti meg rajongóit Zsombok Réka.

A Dalból is ismert énekesnő, Zséka egy kis zenével igyekszik elterelni saját és mások gondolatait a kialakult helyzetről. Elmondása szerint a nehéz időszakokban neki a zene a legjobb terápia és ezt igyekszik most rajongóinak is átadni, így különböző feldolgozásokat és saját számokat is megoszt a Facebook-oldalán.

