Zsombok Réka: mindannyian éreztük, hogy más úton kell tovább haladnunk

A soproni VOLT fesztiválon az Acoustic Planet már nem Zsombok Rékával fog fellépni. Ennek oka, hogy a közelmúltban az énekesnő kivált zenekarából. Rékát ennek okairól és későbbi terveiről faggattuk.

Sokan kérdeztétek, hogy miért tűntünk el, miért vagyunk ilyen csendben mostanság. Nem suttogunk tovább, hangosan kimondjuk a történteket: a zenekar nagy változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A háttérmunka nem állt meg, a stúdiózás folyik, szorgosan írjuk az új dalokat. Azonban Zsombok Rékától elbúcsúztunk, köszönjük Neki a sok év közös munkát, s sok sikert kívánunk Neki az életben, a zenében, mindenben! – tette közzé Facebook-oldalán a zenekar.

A történtekkel kapcsolatban megkerestük az énekesnőt, aki készséggel válaszolt kérdéseinkre.

– Sok évig zenéltetek együtt, ráadásul számos sikereket értetek el. Ezek közül talán a legfontosabb a A Dalban elért eredmények. Mi vezetett oda, hogy már nem vagy benne a zenekarban? Mások voltak az elképzelések?

– Igen. Más volt az elképzelés a jövőt illetően. Legfőképpen a zenei irányzat kialakításában, mondanivalóban. Mindenesetre nagyon szép, és tartalmas 4 évet töltöttünk el együtt.

– Közös döntés volt, vagy te akartál kilépni, esetleg a zenekar többi tagja szerette volna mással folytatni?

– Közös döntés volt, mindannyian éreztük, hogy más úton kell tovább haladunk. Úgy gondolom az új énekes lány, Nági, méltó utód. Én nagyon szeretem amit csinál és szerintem tökéletesen beleillik a zenekari koncepcióba.

– Milyen a kapcsolatod a zenekar tagjaival? Mosolyszünet van vagy jó a kapcsolat?

– Abszolút jónak tartom. Természetesen már nem vagyunk napi kapcsolatban, de ha bármi van, azt meg tudjuk beszélni. Én nagyon sok sikert kívánok nekik a jövőre nézve. Semmi okunk nincs haragudni egymásra.

– Közösen is írtatok sok számot. Ezeket kik adhatják elő, te esetleg egy új formációval, vagy az Acoustic Planet?

– A dalokat ők viszik tovább, én meg csinálom a sajátjaimat. Szerintem ez így korrekt. Persze a „Nyári záport” már lehet nem mosom le magamról… (nevet)

– Bár úgy tudom, hogy voltak saját projektek, még saját gyermekműsorod is volt, ennek ellenére mégiscsak az Acoustic Planet volt a legfontosabb zenekarod, nem furcsa nélkülük? Gondolom minden héten próbáltatok és készültetek a fellépésekre.

– Igen, sokat dolgoztunk, és sok helyen megfordultunk. Biztos furcsa lesz a nyár a nagyszínpadok nélkül, de nem is búcsúzok el ettől, csak egy kis időre. Az idei nyár nekem az utcazenélésről fog szólni, az is nagy szerelmem. Pont egy hete hoztam haza Egerből a legjobb szóló/duó kategória díját, az utcazenészek versenyén. Nagy elismerés ez nekem!

– Lehetőséget kaptatok arra, hogy Magyarország legnagyobb fesztiválján, a Volton lépjetek fel. Ide már nem mész el. Nem vagy csalódott, hogy egy ekkora koncertet kihagysz?

– Biztosan nagyon nagy élmény lett volna, de bízom benne, hogy lesz még ilyen lehetőség az életemben. Ezen fogok munkálkodni.

– Mik a jövőbeli elképzeléseid? Úgy tudom, hogy már van új zenekarod.

– Több területen is tevékenykednem, az OviTurnét és a CzutorBorsók zenekart csinálom, amikor tehetem. Emellett két nagyon tehetséges énekes barátnőmmel összeállt a Singer Ladies nevű formáció, amit szintén imádok. Sajnos sok felkérést kell visszautasítanunk, mert mindketten sokat zenélnek a zenekarukkal (Rácz Renáta – Antovszki Band, Molnár Katalin – Show&Bors). De szerencsére nem unatkozok, jelenleg saját dalaimon dolgozunk zenész barátaimmal. Szóval mindig van valami. Legközelebb Szegeden leszek látható/hallható az Utcazene Fesztiválon júliusban.